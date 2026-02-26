Periodista argentino sobre Fernando Batista: “Arranca bien y después se pincha”

Lo más destacado
Este miércoles la Fedefútbol anunció que hay nuevo entrenador para la Sele: se trataría de Fernando Batista.
Con 55 años, Fernando Batista será el nuevo entrenador de la Selección Nacional. El argentino llega con experiencia en este tipo de equipos, ya que estuvo al frente de las selecciones Sub-18 y Sub-19 de Armenia; la Sub-20, Selección Olímpica y Sub-23 de Argentina; y la Sub-23 y Mayor de Venezuela.
Consultado sobre sus credenciales, el periodista argentino Pablo Brunetto ofreció la siguiente opinión: “Es un entrenador que arranca bien y después se pincha. Suele promover juveniles y tiene buen ojo para jugadores”.
De acuerdo con Diario Olé, “Batista cuenta con un recorrido marcado por el trabajo formativo. En Argentina dirigió las selecciones Sub-20 y Sub-23, consolidando un perfil de entrenador enfocado en el orden táctico y el desarrollo integral del futbolista”.
En su último trabajo, Batista estuvo cerca de clasificar a Venezuela a la Copa del Mundo 2026, pero su labor también ha recibido cuestionamientos.
“Tuvo un fracaso en los Juegos Olímpicos de Tokio con un muy buen equipo y un flojo Mundial Sub-20 de Polonia”, recordó Brunetto sobre su paso por la Albiceleste.
Batista llega a Costa Rica con una meta más que clara: llevar al combinado nacional a la Copa del Mundo 2030, luego del fracaso en la eliminatoria para 2026.
“Con la llegada del argentino, Costa Rica busca consolidar una identidad de juego que le permita ser protagonista en la región y asegurar su presencia en la próxima cita mundialista, apostando a un recambio generacional ordenado y bajo una conducción técnica de jerarquía internacional”, concluyó El Gráfico sobre la noticia.
Este miércoles, en el seno de la Federación Costarricense de Fútbol, se llegó a un acuerdo para que Fernando Batista sea el nuevo técnico de la Selección Nacional.
El Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol tomará las experiencias previas en contratación de timoneles para mejorar el proceso de contratación.
El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, brindó declaraciones luego de la reunión sostenida la tarde de este miércoles por los federativos.
Aunque Maoroto no pronunció el nombre del nuevo seleccionador, Teletica.com confirmó, con múltiples fuentes, que el elegido fue el argentino Fernando Batista.
Estos fueron todos los temas que tocó Maroto:
Nuevo técnico para Costa Rica: Efectivamente, ya el Comité Ejecutivo llegó a un acuerdo con el tema del entrenador. Todavía hasta que no tengamos los contratos firmados, porque son, como les dije en la mañana, puntos más, puntos menos, pero ya tenemos un acuerdo con el representante, ya mañana definiremos los contratos y las cláusulas, pero ya tenemos entrenador de la selección.
El técnico argentino Fernando Batista será el nuevo técnico de la Selección Nacional de Costa Rica.
Teletica.com confirmó, con múltiples fuentes, que luego de la reunión de este miércoles el elegido fue Batista y que estampará su firma en el contrato los próximos días.