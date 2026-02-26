Periodista argentino sobre Fernando Batista: “Arranca bien y después se pincha”

Con 55 años, Fernando Batista será el nuevo entrenador de la Selección Nacional. El argentino llega con experiencia en este tipo de equipos, ya que estuvo al frente de las selecciones Sub-18 y Sub-19 de Armenia; la Sub-20, Selección Olímpica y Sub-23 de Argentina; y la Sub-23 y Mayor de Venezuela.

Consultado sobre sus credenciales, el periodista argentino Pablo Brunetto ofreció la siguiente opinión: “Es un entrenador que arranca bien y después se pincha. Suele promover juveniles y tiene buen ojo para jugadores”.

De acuerdo con Diario Olé, “Batista cuenta con un recorrido marcado por el trabajo formativo. En Argentina dirigió las selecciones Sub-20 y Sub-23, consolidando un perfil de entrenador enfocado en el orden táctico y el desarrollo integral del futbolista”.

En su último trabajo, Batista estuvo cerca de clasificar a Venezuela a la Copa del Mundo 2026, pero su labor también ha recibido cuestionamientos.

“Tuvo un fracaso en los Juegos Olímpicos de Tokio con un muy buen equipo y un flojo Mundial Sub-20 de Polonia”, recordó Brunetto sobre su paso por la Albiceleste.

Batista llega a Costa Rica con una meta más que clara: llevar al combinado nacional a la Copa del Mundo 2030, luego del fracaso en la eliminatoria para 2026.

“Con la llegada del argentino, Costa Rica busca consolidar una identidad de juego que le permita ser protagonista en la región y asegurar su presencia en la próxima cita mundialista, apostando a un recambio generacional ordenado y bajo una conducción técnica de jerarquía internacional”, concluyó El Gráfico sobre la noticia.