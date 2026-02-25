Fernando Batista es el nuevo técnico de la Selección de Costa Rica

El técnico argentino Fernando Batista será el nuevo técnico de la Selección Nacional de Costa Rica.

Teletica.com confirmó, con múltiples fuentes, que luego de la reunión de este miércoles el elegido fue Batista y que estampará su firma en el contrato los próximos días.

Batista es argentino, de 55 años, y en su currículum como entrenador tiene haber dirigido las selecciones Sub-18 y Sub-19 de Armenia; la Sub-20, Selección Olímpica y Sub-23 de Argentina; y Sub-23 y Mayor de Venezuela.

El sudamericano le ganó el pulso al español Robert Moreno y al neerlandés Patrick Kluivert.



Teletica.com entrevistó el pasado 2 de diciembre a Batista, aquí puede escuchar lo que dijo el entrenador:

Aquí puede escuchar la entrevista:



