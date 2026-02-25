Maroto tras elegir nuevo técnico de La Sele: "No somos ajenos a lo que dice la prensa y la afición"

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, brindó declaraciones luego de la reunión sostenida la tarde de este miércoles por los federativos.

Aunque Maoroto no pronunció el nombre del nuevo seleccionador, Teletica.com confirmó, con múltiples fuentes, que el elegido fue el argentino Fernando Batista.

Estos fueron todos los temas que tocó Maroto:

Nuevo técnico para Costa Rica: Efectivamente, ya el Comité Ejecutivo llegó a un acuerdo con el tema del entrenador. Todavía hasta que no tengamos los contratos firmados, porque son, como les dije en la mañana, puntos más, puntos menos, pero ya tenemos un acuerdo con el representante, ya mañana definiremos los contratos y las cláusulas, pero ya tenemos entrenador de la selección.

Fernando Batista: Bueno, tenemos entrenador de la selección, mañana lo anunciaremos en estos días, en forma, primero firmaremos el contrato, que siempre puede pasar en algún último momento, pero ya estamos bastante adelantados y bastante de acuerdo.

¿Cuánto pesó la crítica porque algunos nombres no gustaban a la prensa y afición? A ver, yo creo que no somos ajenos a lo que pasa en los medios, a lo que dice la prensa, a lo que dice el aficionado, obviamente se le escucha, se le aprecia, se le quiere, pero pasó por una decisión deportiva, pasó por una decisión del análisis profundo que hizo Ronald González y claramente una votación ya al final del Comité Ejecutivo.



¿Qué inclinó la balanza? Teníamos muy buenos candidatos, la verdad es que nos sentimos muy cómodos con los candidatos que Ronald González nos presentó al final, y yo creo que fue bastante fácil la elección, tanto la persona que se escogió como las otras dos personas, reunían al 100% todos los requisitos que nos planteamos, y yo creo que ha sido una muy buena elección.



¿Qué marcó la diferencia para el elegido? Los tres tenían un muy buen perfil, un muy buen currículum, ya detalles que, bueno, si los empiezo a decir ya van a saber quién es, ya de una forma oficial, pero la verdad es que estamos muy a gustos con la decisión, fue una discusión bastante intensa, bastante productiva, y llegamos a un muy buen puerto y llegamos a una muy buena decisión.

¿Cómo fue la votación? ¿Estuvo dividida? Yo creo que más allá de la votación, el Comité Ejecutivo toma una decisión de elegir al entrenador de la Selección Mayor, si fue 9 a 0, 7 a 2, 8 a 1, yo creo que eso ya está de más, el tema es que en una posición en conjunto, el Comité Ejecutivo toma la decisión.

Cinco asistentes: Es un cuerpo técnico amplio, que creo que es el usual para las elecciones nacionales, estamos viendo el tema de si lo va a acompañar un asistente local, y más la gente que tenemos de staff aquí en la Federación, pero sí, será un cuerpo técnico amplio.



Comenzar funciones: Bueno, yo creo que esperaría que lo pudiéramos anunciar la semana que viene, inmediatamente ya entraría en función.

Tiempo de contrato: Yo creo que es el usual, las cláusulas de salida que tienen, pero sí la idea es tener un contrato que llegue hasta el mundial de 2030.

Tuvo un peso la crítica: Yo creo que la decisión va más allá de los comentarios fuera de la federación. Se escogió un entrenador que reúne todos los requisitos que estábamos buscando, y creo que la elección es la mejor que podíamos encontrar.

Juegos amistosos: Ya eso es un tema que tendrá que ver con Ronald González, más allá de si es alguno de los entrenadores de las elecciones menores, pero son ya contratos que tenemos firmados, compromisos que tenemos hechos, que tenemos que cumplir, y los haremos de la mejor manera posible.



Los convocados: Esos ya son detalles que vendrán luego, una vez que se haga la presentación, y ya con Ronald tendrá que tocar esos temas.

Sin técnicos ticos en la terna final: Yo creo que el comentario de todos se respeta, poniendo la persona que usted menciona, don Óscar Ramírez es una persona que respetamos y apreciamos muchísimo aquí en la federación, es alguien que le ha agregado, que le ha dado muchísimas alegrías a nuestro fútbol nacional, pero no pasa por un tema de pasaporte, no pasa por si tiene cédula 1 o 7, pasa por un tema de lo que quiere la federación, por los requisitos que estábamos pidiendo, y bueno, en este caso, la terna final no había ningún costarricense, pero sí se tomaron en cuenta su currículum de entrenadores del medio, y estoy seguro que en el futuro también se van a seguir tomando en cuenta.

Y si ves, por ejemplo, también hoy nuestro director de selecciones es costarricense, los entrenadores de las divisiones menores son costarricenses, y seguimos en esa producción de entrenadores, que sin duda nos hace falta seguir ampliando la base de técnicos nacionales para que eventualmente lleguemos otra vez a tener un entrenador local en la selección.



¿Cómo se siente usted personalmente por la elección? Sí, claro, la verdad es que muy contento, pero no es una decisión mía, es una decisión del comité ejecutivo en pleno, donde más allá si tuvimos una discusión fuerte o ligera, es una decisión que se toma en conjunto. Así que bueno, como comité ejecutivo estamos muy contentos de la elección, y ya pues a mañana al fin y quitar detalles en el tema contractual, para ya próximamente, bueno ya la próxima semana poder hacer el anuncio.

¿Qué tanto aprendieron, o sea qué tanto tomaron de los otros procesos que han tenido contratación para mejorar el proceso y optimizarlo? Sin duda yo creo que toda esa experiencia se la transmitimos a don Rosal González, estoy seguro que todo sumó para la obra de decisión, que lo mismo se tomará en cuenta a la hora de confeccionar esos contratos, con las experiencias que hemos tenido en el pasado, que cada vez son más a favor de la federación, son más robustos para proteger a la federación, y sin duda el que no aprende de dónde viene, pues ya está complicado.



¿Cómo se evaluará el nuevo técnico? Bueno, las evaluaciones se irán haciendo fecha a fecha, partido a partido, pero sí le﻿ debes tener un técnico que venga por cuatro años, pero para eso los contratos tienen entradas y salidas, que estoy seguro que serán muy a favor de la federación, si se llegase el caso que se tenía que tomar una decisión, pero hoy estamos pensando que es un entrenador que viene por cuatro años. ¿Se le van a exigir igual resultados inmediatos? Bueno, se le van a exigir resultados como a todos, pero estamos en un proceso donde estamos pensando en el 2030, así que hay que llevarlo con calma.

Recomendación de Gustavo Alfaro: Se le preguntó a mucha gente, no solo a Gustavo Alfaro, se le preguntó a gente de España, se le preguntó a gente de Argentina, se le preguntó a gente de Países Bajos, se habló con muchísima gente, y claro, por don Gustavo que tenemos una relación con él, se le llamó y se le preguntó.



¿Cláusula que tendrá el nuevo técnico? La cláusula son cosas que vamos a empezar a ver mañana, ya detalles, ya tenemos un esquema base donde nos sentimos muy cómodos y como le decía ahora a su compañera, con los contratos anteriores hemos aprendido, pero igual los contratos no son contrabalas al 100%, ahora siempre puede pasar algo, pero sin duda va a ser un contrato mucho más robusto de los que hemos construido para los procesos anteriores y que será muy a favor de la federación.

Cuerpo técnico: Prácticamente todos tenían una misma composición de su cuerpo técnico, más o menos entre cinco o seis personas, de grupo cerrado, por ponerlo de alguna forma, más todo el apoyo que se le da aquí es de la federación y lo que hay que ver es ese asistente local, cómo llega a sumar ahí a ese proceso.

