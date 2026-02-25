Fedefútbol usa experiencia de otros procesos para mejorar contratación de nuevo técnico

Este miércoles, en el seno de la Federación Costarricense de Fútbol, se llegó a un acuerdo para que Fernando Batista sea el nuevo técnico de la Selección Nacional.

El Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol tomará las experiencias previas en contratación de timoneles para mejorar el proceso de contratación.

Así lo confirmó el presidente de la Federación, Osael Maroto.

"Sin duda, toda esa experiencia se la transmitimos a don Ronald González", explicó Maroto sobre conversaciones con el director deportivo.

Con Osael Maroto al frente, la Selección Nacional ha elegido a dos técnicos previos a Fernando Batista: Miguel "Piojo" Herrera y Gustavo Alfaro.

El primero perdió su lugar tras el fracaso en la eliminación hacia el Mundial 2026 y el segundo hizo maletas para dirigir a Paraguay tras la Copa Oro.

En la Fedefútbol aseguran que han aprendido lecciones para blindar los contratos a favor en caso de tener que rescindirlos.

"Estoy seguro de que todo sumó para la toma de decisión y que también se tomará en cuenta a la hora de confeccionar esos contratos, con las experiencias que hemos tenido en el pasado. Cada vez son más a favor de la federación, más robustos para protegerla. Sin duda, quien no aprende de dónde viene está complicado", concluyó Maroto.

Si bien es cierto, Maroto no confirmó al argentino como nuevo entrenador, sí dio a conocer que será la próxima semana cuando se haga la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico, tras completar la negociación y el papeleo necesario.