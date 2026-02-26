Fernando Batista será el sexto argentino en dirigir a La Sele

La Federación Costarricense de Fútbol eligió al argentino Fernando Batista como el encargado de liderar el proceso rumbo al Mundial 2030.

Solo falta la oficialidad para que la Fedefútbol lo anuncie, pues falta ver detalles del contrato para firmarlo definitivamente.

Según datos de Luis Enrique Bolaños, periodista de TD Max y Teletica Radio, el Bocha será el sexto técnico argentino en la historia de la Tricolor.

El primero fue Humberto Maschio en 1972; de ahí pasaron 20 años para volver a tener a otro argentino como lo fue Horacio Cordero en 1997.

Luego fue Ricardo La Volpe quien agarró las riendas tras el fracaso de la no clasificación al Mundial de Sudáfrica y estuvo del 2010 al 2011.

​De ahí saltamos al anterior proceso, con Claudio Vivas en 2023 y 2024 y luego Gustavo Alfaro en el 2023, hasta que se marchó para ir al proceso con Paraguay en 2024.

Ahora con el Bocha al frente, la Tricolor buscará enderezar el rumbo que lo lleve nuevamente a la Copa del Mundo tras fracasar en la ruta hacia Estados Unidos, Canadá y México 2026.



