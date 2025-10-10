La Sele se mantiene a flote, pero no se puede permitirse un traspié

Si usted encendió una vela para el partido ante Honduras, no la apague todavía, pues el camino mundialista sigue estando complicado.

La Sele empató en Honduras y al menos se mantiene a flote en su ruta a Norteamérica 2026, pero el problema es que un traspié en cualquiera de los próximos tres partidos sería lapidario.

El líder del grupo sorpresivamente es la selección de Haití, que con una victoria 3-0 ante Nicaragua se metió en la pelea por la plaza mundialista.

Los haitianos están empatados con la H con 5 puntos cada uno, pero un mejor promedio de gol.

Atrás en el tercer lugar aparece La Sele con tres unidades, merced a los tres empates obtenidos, mientras que el último lugar es para Nicaragua con un único punto, lastimosamente del empate ante la Tricolor.

Esto se necesita para ir.

El único camino para asegurarse el boleto mundialista es la victoria en los tres partidos restantes.

Solo faltan nueve puntos en disputa, es decir, lo más a lo que podemos aspirar es a 12 si ganamos todo.

Por eso que debe comenzar con una victoria sí o sí este lunes ante Nicaragua en el Estadio Nacional, ya que tendremos la ventaja de que Honduras y Haití se enfrentarán entre sí.

Tras esta primera misión tendrá que dejar todo listo para el mes de noviembre, donde enfrentará el 13 de noviembre a Haití en Curazao y el 18 de noviembre en un Estadio Nacional que esperemos esté a reventar ante Honduras.

Pese a que Costa Rica está invicta en esta fase final, el principal problema es que aún no sabe lo que es ganar y ya los empates no nos sirven de nada para clasificar de forma directa.

También están los goles en contra y a favor, que comenzarán a ser casi que un factor determinante en la eliminatoria.

Ahora, el otro escenario para acudir es el camino más largo, el más agobiante y duro, que es el repechaje mundialista.

Para ello deberá asegurarse uno de los dos mejores segundos lugares -y que no sencillo, pues, hay equipos como El Salvador y Panamá que nos aventajan en puntos- de Concacaf.

De ahí vendrían al menos dos partidos más ante un rival, ya sea africano, uno asiático (ambos por definir), así como Nueva Caledonia y Bolivia, que ya están en esta etapa.

Sin duda soñar con el Mundial es aún algo muy, muy lejano.

Grupo C

Honduras: 5 pts

Haití: 5 pts

Costa Rica: 3 pts

Nicaragua: 1 pts