Este es el presente de los últimos futbolistas que fueron llamados a La Sele

Sergio Batista es el nuevo entrenador de la Selección Nacional y su primer reto será dirigir al equipo en la fecha FIFA de este mes. Ante Irán y Jordania, el argentino tendrá la oportunidad de ver por primera vez a sus pupilos en cancha.

La duda, claramente, es quiénes estarán en el combinado nacional. Recordemos que fue en noviembre del 2025 la última vez que la Tricolor tuvo participación.

Repasamos el presente de cada uno de aquellos futbolistas llamados por Miguel Herrera, quienes se jugaban sus últimos chances de ir al Mundial 2026.

Porteros

Keylor Navas (Pumas, México): el arquero ha sido una pieza clave en su oncena y es indiscutible.

Patrick Sequeira (Casa Pia, Portugal): otro de los legionarios que tiene un puesto fijo en su equipo.

Kevin Chamorro (Rio Ave, Portugal): solo ha estado en el marco de su equipo en tres partidos.

Defensas

Santiago Van der Putten (Alajuelense): el manudo ha estado en cinco de los nueve juegos de su equipo y solo ha sido titular en cuatro fechas.

Kendall Waston (Saprissa): es intocable en el armado de los morados. Defiende y sigue siendo llamado al ataque cuando la situación lo amerita.

Juan Pablo Vargas (Puebla, México): el equipo mexicano no pasa su mejor momento, pero el costarricense se ha consolidado en la zaga.

Julio Cascante: tras su salida del Austin FC de la MLS no tiene equipo.

Alexis Gamboa (Alajuelense): uno de los mejores centrales del fútbol local.

Francisco Calvo (Al-Ettifaq, Arabia Saudita): el costarricense sigue cumpliendo en su equipo.

Joseph Mora (Saprissa): las lesiones lo han tenido fuera de participación con los tibaseños.

Haxzel Quirós (Herediano): es el lateral titular del mejor equipo del Clausura 2026 en el fútbol local.

Carlos Mora (U Craiova, Rumanía): es parte de la rotación de jugadores en su equipo.

Volantes

Guillermo Villalobos (Alajuelense): otro de los futbolistas que está consolidado con su divisa.

Orlando Galo (Riga FC, Letonia): la liga de Letonia regresa a la acción hasta el 7 de marzo.

Celso Borges (Alajuelense): el veterano es titular con su escuadra y pieza clave para los manudos.

Alejandro Bran (Alajuelense): con altos y bajos se ha mantenido como una pieza más en el armado de Óscar Ramírez.

Kenneth Vargas (Alajuelense): ha mostrado poco tras su llegada a la casa manuda.

Aarón Murillo (Herediano): ha participado en todos los juegos de los florenses en el Clausura 2026.

Josimar Alcócer (Westerlo, Bélgica): viene de ser titular en liga. Tiene 23 partidos disputados.

Creichel Pérez (Alajuelense): otro de los que son titulares en su equipo. De nueve juegos, Ramírez lo ha llamado a siete para que sea de la partida.

Delanteros

Manfred Ugalde (Spartak Moscú, Rusia): este martes los moscovitas volvieron a la acción y Ugalde fue titular ante el Sochi.

Anthony Hernández (Alajuelense): no ha sido determinante como lo fue en el campeonato del Apertura, a causa de lesiones.

Alonso Martínez (New York City FC, Estados Unidos): sigue fuera por una lesión de rodilla.

Álvaro Zamora (Académico Viseu FC, Portugal): es constante con su club. Viene de ser titular y dar una asistencia.

Warren Madrigal (Nashville): ha tenido un buen inicio de campaña en la MLS, en su segunda etapa como legionario.

Joel Campbell (Alajuelense): desaparecido de la titular de los rojinegros. No suma en su equipo.