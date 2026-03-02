Este es el presente de los últimos futbolistas que fueron llamados a La Sele

Lo más destacado
Este lunes fue presentado de manera oficial el nuevo técnico de la Selección Nacional.
Sergio Batista es el nuevo entrenador de la Selección Nacional y su primer reto será dirigir al equipo en la fecha FIFA de este mes. Ante Irán y Jordania, el argentino tendrá la oportunidad de ver por primera vez a sus pupilos en cancha.
La duda, claramente, es quiénes estarán en el combinado nacional. Recordemos que fue en noviembre del 2025 la última vez que la Tricolor tuvo participación.
Repasamos el presente de cada uno de aquellos futbolistas llamados por Miguel Herrera, quienes se jugaban sus últimos chances de ir al Mundial 2026.
Porteros
Keylor Navas (Pumas, México): el arquero ha sido una pieza clave en su oncena y es indiscutible.
Patrick Sequeira (Casa Pia, Portugal): otro de los legionarios que tiene un puesto fijo en su equipo.
Kevin Chamorro (Rio Ave, Portugal): solo ha estado en el marco de su equipo en tres partidos.
Defensas
Santiago Van der Putten (Alajuelense): el manudo ha estado en cinco de los nueve juegos de su equipo y solo ha sido titular en cuatro fechas.
Kendall Waston (Saprissa): es intocable en el armado de los morados. Defiende y sigue siendo llamado al ataque cuando la situación lo amerita.
Juan Pablo Vargas (Puebla, México): el equipo mexicano no pasa su mejor momento, pero el costarricense se ha consolidado en la zaga.
Julio Cascante: tras su salida del Austin FC de la MLS no tiene equipo.
Alexis Gamboa (Alajuelense): uno de los mejores centrales del fútbol local.
Francisco Calvo (Al-Ettifaq, Arabia Saudita): el costarricense sigue cumpliendo en su equipo.
Joseph Mora (Saprissa): las lesiones lo han tenido fuera de participación con los tibaseños.
Haxzel Quirós (Herediano): es el lateral titular del mejor equipo del Clausura 2026 en el fútbol local.
Carlos Mora (U Craiova, Rumanía): es parte de la rotación de jugadores en su equipo.
Volantes
Guillermo Villalobos (Alajuelense): otro de los futbolistas que está consolidado con su divisa.
Orlando Galo (Riga FC, Letonia): la liga de Letonia regresa a la acción hasta el 7 de marzo.
Celso Borges (Alajuelense): el veterano es titular con su escuadra y pieza clave para los manudos.
Alejandro Bran (Alajuelense): con altos y bajos se ha mantenido como una pieza más en el armado de Óscar Ramírez.
Kenneth Vargas (Alajuelense): ha mostrado poco tras su llegada a la casa manuda.
Aarón Murillo (Herediano): ha participado en todos los juegos de los florenses en el Clausura 2026.
Josimar Alcócer (Westerlo, Bélgica): viene de ser titular en liga. Tiene 23 partidos disputados.
Creichel Pérez (Alajuelense): otro de los que son titulares en su equipo. De nueve juegos, Ramírez lo ha llamado a siete para que sea de la partida.
Delanteros
Manfred Ugalde (Spartak Moscú, Rusia): este martes los moscovitas volvieron a la acción y Ugalde fue titular ante el Sochi.
Anthony Hernández (Alajuelense): no ha sido determinante como lo fue en el campeonato del Apertura, a causa de lesiones.
Alonso Martínez (New York City FC, Estados Unidos): sigue fuera por una lesión de rodilla.
Álvaro Zamora (Académico Viseu FC, Portugal): es constante con su club. Viene de ser titular y dar una asistencia.
Warren Madrigal (Nashville): ha tenido un buen inicio de campaña en la MLS, en su segunda etapa como legionario.
Joel Campbell (Alajuelense): desaparecido de la titular de los rojinegros. No suma en su equipo.
El técnico Fernando Batista asumió desde este lunes el banquillo de la Selección Nacional y afirma llegar con mucho entusiasmo para liderar todo este proceso y que termine en el Mundial 2030.
El argentino de 55 años, asegura estar esperanzado en completar los cuatro años del proceso, algo que ningún otro estratega pudo completar antes.
El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, respondió sobre cómo volver a enamorar de nuevo a la afición con la Selección Nacional.
“Sin duda la no clasificación sigue pensando, doliendo, no se cierra, no es algo que se va a cerrar así no más. Pero este es el inicio de un nuevo proceso, que nos llena de ilusión, de esperanza, esto no borra lo que pasó, los resultados pesan, son importantes, pero este proceso que iniciamos con el profe Batista estará lleno de éxitos”, comentó Maroto en la presentación de Fernando Batista como nuevo seleccionador nacional.
Sobre el proceso de selección de nuevo estratega, Maroto dijo que Ronald González hizo un buen trabajo con los perfiles y las entrevistas. “Afortunadamente, la Selección de Costa Rica es una de las que muchos técnicos quieren dirigir”.
En relación con la terna final con el español Robert Moreno, el neerlandés Patrick Kluivert y el argentino Batista. “Nos sentíamos muy cómodos con los tres, por su experiencia, por estar en una selección de Conmebol y por su trabajo en selecciones menores y muchos aspectos más”.
El técnico argentino Fernando Batista fue presentado este lunes oficialmente como nuevo seleccionador nacional.
El acto se realizó en el Teatro 1887, CENAC, y fue la primera vez que Batista se puso la roja.
"Muy feliz de estar al frente de una Selección tan importante, con mucha responsabilidad y con ganas de hacer las cosas bien.
Era el candidato favorito. Hubo reunión en España, pero al final, hubo un giro y la Federación Costarricense de Fútbol se inclinó por el argentino Fernando Batista quien será presentado este mismo lunes.
El técnico español Robert Moreno, habló con ESPN y dio todos los detalles sobre la negociación que tuvo con los personeros de la Fedefútbol y del por qué no llegó al banquillo de Costa Rica.