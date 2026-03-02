Robert Moreno: "Me transmitieron que era el elegido, incluso ya tenía una convocatoria preparada"

Era el candidato favorito. Hubo reunión en España, pero al final, hubo un giro y la Federación Costarricense de Fútbol se inclinó por el argentino Fernando Batista quien será presentado este mismo lunes.

El técnico español Robert Moreno, habló con ESPN y dio todos los detalles sobre la negociación que tuvo con los personeros de la Fedefútbol y del por qué no llegó al banquillo de Costa Rica.

“Creo que hicimos un trabajo muy potente. De hecho, al final a mí se me transmitió esa sensación que tú decías de que era la persona elegida, de que todo iba encaminado a que eso pudiese surgir pero también se me avisó de que había un comité de nueve integrantes que eran los que tenían que votar”, comenzó explicando el español.

“Y bueno, yo les planteé eso, les planteé esa visión y creo que quedaron muy contentos. Yo también quedé muy contento de lo que ellos planteaban y después pasó lo que pasó”, añadió.

Fue tanta su sensación de que sería el técnico que ya hasta había trabajado en una convocatoria para los partidos de marzo en la gira asiática ante Jordania e Irán.

“Bueno, los tres que vinieron, el señor Hidalgo (Sergio Hidalgo el vicepresidente), el señor Maroto (Osael Maroto el presidente) y Rónald González (director de selecciones), la sensación que yo tuve en toda la reunión era... De hecho teníamos ya una convocatoria preparada, teníamos todo el trabajo inicial preparado, pero desde el matiz de que siempre me avisaron de que había una votación que se debía dar para respetar el proceso, lo cual acepto y entiendo y bueno así fue”, mencionó a ESPN Centroamérica.

Moreno resaltó que poco a poco las negociaciones se fueron enfríando hasta que al final se perdió el hilo y la FCRF decidió inclinarse por el argentino el Bocha Batista.

“Después de aquella reunión, y después de hacer todo el trabajo que había hecho, cuando avanzaron los días la comunicación decayó un poco. Yo creo que para formar parte de algo tan grande como es dirigir a Costa Rica tiene que haber unión, tiene que haber algo que toda la gente esté integrada en la misma idea y en el mismo proyecto”, aseveró de forma contundente.

🇨🇷🗣️ "A MÍ SE ME TRANSMITIÓ QUE ERA LA PERSONA ELEGIDA...HASTA TENÍA LA CONVOCATORIA PREPARADA"😳🔥



🇪🇸Robert Moreno habló EN EXCLUSIVA con ESPN y reveló detalles tras la reunión con miembros de la FCRF y donde pensó que iba a ser el nuevo DT de Costa Rica hasta que llegó la…

El español también fue cuestionado sobre la crítica abierta del técnico del Saprissa, Hernán Medford, quien aseguró no haber escuchado nada bueno sobre él.

"Antes de opinar sobre alguien hay que informarse, no solo basarse en titulares periodísticos", indicó.

Así como aclaró su polémica internacional, pues algunos medios aseguraban que había utilizado en exceso la inteligencia artificial y por eso salió del Sochi de Rusia.

"Me tocó ser parte de una noticia falsa, sin consultar las fuentes...Quiero creer que esto no influyó en la votación", concluyó.