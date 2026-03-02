Lo más destacado
¿Cómo volver a enamorar a la afición de La Sele? Osael Maroto responde
Presentación oficial: Fernando Batista se puso la roja por primera vez
Robert Moreno: "Me transmitieron que era el elegido, incluso ya tenía una convocatoria preparada"
Batista se convirtió en el sexto argentino en dirigir a La Sele
El técnico argentino Fernando Batista fue presentado este lunes oficialmente como nuevo seleccionador nacional.
El acto se realizó en el Teatro 1887, CENAC, y fue la primera vez que Batista se puso la roja.
"Muy feliz de estar al frente de una Selección tan importante, con mucha responsabilidad y con ganas de hacer las cosas bien.
"No lo dudé en empezar a hablar para venir acá, hoy que me toca ser el entrenador, creo que prometo mucho trabajo y sacrificio”, indicó en sus primeras palabras durante su presentación.
Su primer reto.
Su primer reto será el de afrontar los partidos amistosos ante Jordania el próximo 27 de marzo y, cuatro días después, contra la Selección de la República Islámica de Irán.
Los partidos estaban para jugarse en Amán, Jordania, pero por la tensa situación entre Estados Unidos, Israel e Irán podrían cambiarse de sede.
Ambos combinados están clasificados para el Mundial 2026. Los jordanos disputarán el grupo B y los iraníes el A.
Será la primera vez que Costa Rica se mida con Jordania, y la tercera contra Irán.
Oficial.
El pasado fin de semana, la Federación Costarricense de Fútbol oficializó a Batista como nuevo seleccionador.
“La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) le da la más cordial bienvenida a Fernando Batista como nuevo director técnico de la Selección Nacional Mayor Masculina de Costa Rica”, citó el texto suministrado a la prensa.
Batista cuenta con una trayectoria en procesos juveniles y selecciones nacionales. Fue técnico de las selecciones Sub-20 y Sub-23 de Argentina, logrando la clasificación del equipo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Recientemente, estuvo al frente de la Selección Mayor de Venezuela, a la que dirigió en la eliminatoria mundialista, aunque falló en su intento de llevar a la vinotinto a su primera Copa del Mundo.
El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, respondió sobre cómo volver a enamorar de nuevo a la afición con la Selección Nacional.
“Sin duda la no clasificación sigue pensando, doliendo, no se cierra, no es algo que se va a cerrar así no más. Pero este es el inicio de un nuevo proceso, que nos llena de ilusión, de esperanza, esto no borra lo que pasó, los resultados pesan, son importantes, pero este proceso que iniciamos con el profe Batista estará lleno de éxitos”, comentó Maroto en la presentación de Fernando Batista como nuevo seleccionador nacional.
Sobre el proceso de selección de nuevo estratega, Maroto dijo que Ronald González hizo un buen trabajo con los perfiles y las entrevistas. “Afortunadamente, la Selección de Costa Rica es una de las que muchos técnicos quieren dirigir”.
En relación con la terna final con el español Robert Moreno, el neerlandés Patrick Kluivert y el argentino Batista. “Nos sentíamos muy cómodos con los tres, por su experiencia, por estar en una selección de Conmebol y por su trabajo en selecciones menores y muchos aspectos más”.
Era el candidato favorito. Hubo reunión en España, pero al final, hubo un giro y la Federación Costarricense de Fútbol se inclinó por el argentino Fernando Batista quien será presentado este mismo lunes.
El técnico español Robert Moreno, habló con ESPN y dio todos los detalles sobre la negociación que tuvo con los personeros de la Fedefútbol y del por qué no llegó al banquillo de Costa Rica.