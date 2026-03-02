Presentación oficial: Fernando Batista se puso la roja por primera vez

El técnico argentino Fernando Batista fue presentado este lunes oficialmente como nuevo seleccionador nacional.

El acto se realizó en el Teatro 1887, CENAC, y fue la primera vez que Batista se puso la roja.

"Muy feliz de estar al frente de una Selección tan importante, con mucha responsabilidad y con ganas de hacer las cosas bien.

"No lo dudé en empezar a hablar para venir acá, hoy que me toca ser el entrenador, creo que prometo mucho trabajo y sacrificio”, indicó en sus primeras palabras durante su presentación.





Su primer reto.

Su primer reto será el de afrontar los partidos amistosos ante Jordania el próximo 27 de marzo y, cuatro días después, contra la Selección de la República Islámica de Irán.



Los partidos estaban para jugarse en Amán, Jordania, pero por la tensa situación entre Estados Unidos, Israel e Irán podrían cambiarse de sede.





Ambos combinados están clasificados para el Mundial 2026. Los jordanos disputarán el grupo B y los iraníes el A.



Será la primera vez que Costa Rica se mida con Jordania, y la tercera contra Irán.



Oficial.

El pasado fin de semana, la Federación Costarricense de Fútbol oficializó a Batista como nuevo seleccionador.

“La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) le da la más cordial bienvenida a Fernando Batista como nuevo director técnico de la Selección Nacional Mayor Masculina de Costa Rica”, citó el texto suministrado a la prensa.

Batista cuenta con una trayectoria en procesos juveniles y selecciones nacionales. Fue técnico de las selecciones Sub-20 y Sub-23 de Argentina, logrando la clasificación del equipo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Recientemente, estuvo al frente de la Selección Mayor de Venezuela, a la que dirigió en la eliminatoria mundialista, aunque falló en su intento de llevar a la vinotinto a su primera Copa del Mundo.