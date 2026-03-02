¿Cómo volver a enamorar a la afición de La Sele? Osael Maroto responde

Lo más destacado
El presidente de la Federación dice que con Fernando Batista el proceso “estará lleno de éxitos”.
El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, respondió sobre cómo volver a enamorar de nuevo a la afición con la Selección Nacional.
"Sin duda la no clasificación al Mundial sigue pesando, sigue doliendo y eso no es una herida que se va a cerrar así no más, pero también este es el inicio de un nuevo proceso, es un inicio que nos tiene llenos de otra vez de ilusión, que nos tiene llenos nuevamente de esperanza
"Eso no borra lo que pasó el año pasado, el 18 de noviembre del año pasado, pero sin duda de la mano ahora del profe Fernando, estoy seguro que esos resultados vendrán y la afición nuevamente poco a poco será, se irá enamorando de la selección, claramente los resultados pesan, son importantes, pero también este tema de este proceso nuevamente que iniciamos hoy con el profe Batista, estoy seguro que estará lleno de éxitos y que la afición terminará nuevamente enamorándose de la selección", comentó Maroto en la presentación del nuevo técnico Fernando Batista.
Sobre el proceso de selección de nuevo estratega, Maroto dijo que Ronald González hizo un buen trabajo con los perfiles y las entrevistas. “Afortunadamente, la Selección de Costa Rica es una de las que muchos técnicos quieren dirigir”.
En relación con la terna final con el español Robert Moreno, el neerlandés Patrick Kluivert y el argentino Batista. “Nos sentíamos muy cómodos con los tres, por su experiencia, por estar en una selección de Conmebol y por su trabajo en selecciones menores y muchos aspectos más”.
Primer reto.
Sobre los partidos amistosos de marzo contra Jordania e Irán, Maroto afirmó que están en conversaciones constantes y que incluso podría cambiarse una de las selecciones a enfrentar.
“Con el tema de los fogueos estamos con conversaciones a diario, todo sigue en pie de alguna manera, estamos cambiando la sede y eventualmente con uno de los países a los que enfrentaríamos”, afirmó Maroto.
Los juegos pactados son el 27 de marzo contra Jordania y, cuatro días después, contra la Selección de la República Islámica de Irán.
Los partidos estaban para jugarse en Amán, Jordania, pero por la tensa situación entre Estados Unidos, Israel e Irán podrían cambiarse de sede.
Este es el presente de los últimos futbolistas que fueron llamados a La Sele
Sergio Batista es el nuevo entrenador de la Selección Nacional y su primer reto será dirigir al equipo en la fecha FIFA de este mes. Ante Irán y Jordania, el argentino tendrá la oportunidad de ver por primera vez a sus pupilos en cancha.
La duda, claramente, es quiénes estarán en el combinado nacional. Recordemos que fue en noviembre del 2025 la última vez que la Tricolor tuvo participación.
Repasamos el presente de cada uno de aquellos futbolistas llamados por Miguel Herrera, quienes se jugaban sus últimos chances de ir al Mundial 2026.
Fernando Batista en su presentación con La Sele: “Estoy muy esperanzado por estos cuatro años”
El técnico Fernando Batista asumió desde este lunes el banquillo de la Selección Nacional y afirma llegar con mucho entusiasmo para liderar todo este proceso y que termine en el Mundial 2030.
El argentino de 55 años, asegura estar esperanzado en completar los cuatro años del proceso, algo que ningún otro estratega pudo completar antes.
Presentación oficial: Fernando Batista se puso la roja por primera vez
El técnico argentino Fernando Batista fue presentado este lunes oficialmente como nuevo seleccionador nacional.
El acto se realizó en el Teatro 1887, CENAC, y fue la primera vez que Batista se puso la roja.
"Muy feliz de estar al frente de una Selección tan importante, con mucha responsabilidad y con ganas de hacer las cosas bien.