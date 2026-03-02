¿Cómo volver a enamorar a la afición de La Sele? Osael Maroto responde

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, respondió sobre cómo volver a enamorar de nuevo a la afición con la Selección Nacional.

"Sin duda la no clasificación al Mundial sigue pesando, sigue doliendo y eso no es una herida que se va a cerrar así no más, pero también este es el inicio de un nuevo proceso, es un inicio que nos tiene llenos de otra vez de ilusión, que nos tiene llenos nuevamente de esperanza "Eso no borra lo que pasó el año pasado, el 18 de noviembre del año pasado, pero sin duda de la mano ahora del profe Fernando, estoy seguro que esos resultados vendrán y la afición nuevamente poco a poco será, se irá enamorando de la selección, claramente los resultados pesan, son importantes, pero también este tema de este proceso nuevamente que iniciamos hoy con el profe Batista, estoy seguro que estará lleno de éxitos y que la afición terminará nuevamente enamorándose de la selección", comentó Maroto en la presentación del nuevo técnico Fernando Batista.

Sobre el proceso de selección de nuevo estratega, Maroto dijo que Ronald González hizo un buen trabajo con los perfiles y las entrevistas. “Afortunadamente, la Selección de Costa Rica es una de las que muchos técnicos quieren dirigir”.

En relación con la terna final con el español Robert Moreno, el neerlandés Patrick Kluivert y el argentino Batista. “Nos sentíamos muy cómodos con los tres, por su experiencia, por estar en una selección de Conmebol y por su trabajo en selecciones menores y muchos aspectos más”.

Primer reto.

Sobre los partidos amistosos de marzo contra Jordania e Irán, Maroto afirmó que están en conversaciones constantes y que incluso podría cambiarse una de las selecciones a enfrentar.

“Con el tema de los fogueos estamos con conversaciones a diario, todo sigue en pie de alguna manera, estamos cambiando la sede y eventualmente con uno de los países a los que enfrentaríamos”, afirmó Maroto.

Los juegos pactados son el 27 de marzo contra Jordania y, cuatro días después, contra la Selección de la República Islámica de Irán.

Los partidos estaban para jugarse en Amán, Jordania, pero por la tensa situación entre Estados Unidos, Israel e Irán podrían cambiarse de sede.