Fernando Batista en su presentación con La Sele: “Estoy muy esperanzado por estos cuatro años”

El técnico Fernando Batista asumió desde este lunes el banquillo de la Selección Nacional y afirma llegar con mucho entusiasmo para liderar todo este proceso y que termine en el Mundial 2030.

El argentino de 55 años, asegura estar esperanzado en completar los cuatro años del proceso, algo que ningún otro estratega pudo completar antes.

Estas son las declaraciones del nuevo estratega de La Sele durante su presentación:

-¿Cómo toma este nuevo reto de asumir la Selección Nacional?

Muy feliz de estar al frente de una Selección tan importante, con mucha responsabilidad y con ganas de hacer las cosas bien.

No lo dudé en empezar a hablar para venir acá, hoy que me toca ser el entrenador, creo que prometo mucho trabajo y sacrificio.

-¿En cuál momento de su carrera llega esta oportunidad para usted?

Me llega en un momento bueno, adquiriendo experiencia y preparado para el reto de este proceso y reto que inicia hoy y la verdad, estoy muy entusiasmado y preparado para lo que viene.

-Tenemos entendido que su incorporación la recomendó el extécnico de La Sele, Gustavo Alfaro, ¿qué opina al respecto?

Con el profe Gustavo Alfaro, quiero agradecerle las buenas palabras que ha tenido hacia mí, que un gran profesional y persona haya hablado así de mí, quiero agradecerle mucho.

-¿Cómo será el proceso de los jóvenes en este nueva oportunidad?

Creo mucho en la combinación selección mayor juveniles, pues eso alimentará a los posibles futbolistas que estarán en la Selección,a mí me ha tocado estar ahí, así que creo en esa conexión, creo en el recambio, pero el jugador joven tiene que llegar por calidad, no llegar por llegar. Creo en el recambio, pero paulatinamente.

-¿Cuál es el conocimiento que tiene del fútbol costarricense?

El conocimiento lo tengo. En el último año siendo entrenador de Venezuela, nosotros veníamos analizando mucho a Costa Rica y otras selecciones, pues los analizábamos como posibles rivales de repechaje, así que tengo conocimiento.

Es un reto importante para nosotros dar la posibilidad de que muchos jugadores que están en el extranjero, pese a que no estén en las mejores ligas, ayudarles a que den el salto a las mejores del mundo, pero eso será el tiempo y bueno trabajar con el ámbito nacional que también es importante.

-Anteriormente, ningún técnico ha completado el proceso de cuatro años… ¿Usted espera concluirlo?

Tuve la suerte y la oportunidad que todos los procesos en selección y clubes los pude cumplir y espero cumplir acá. Espera mejorar día a día, armar planteles que nos ayude a llevar al gran objetivo que es el Mundial, pero en el camino hay un montón de retos que tenemos que llevar adelante, que son la evolución e los juveniles, buscar trofeos de la Copa Oro, Copa América, amistosos.

Estoy muy esperanzado por estos cuatro años, por el nivel de jugadores que hay, por las instalaciones, por el momento y espero sea el técnico que pueda cumplir ese proyecto.

-¿A qué vamos a jugar con usted según su estudio previo de la Tricolor?

Que sea una selección que sea protagonista en cualquier campo de juego, en cualquier país, una selección intensa, que sepa lo que tiene que hacer dentro del terreno de juego, a eso apuntamos, más allá de un sistema técnico. Que el jugador se la crea y que sienta la importancia de la camiseta y ojalá podemos llevar al juego.

-¿Tiene adelantada una posible convocatoria y no sé si tomará en cuenta a Keylor Navas?

Tenemos un plan de convocatoria, sabemos que son tiempos cortos porque más allá que la dinámica de selección uno la conoce, primero me gustaría trabajar en una semana previa con jugadores del fútbol local para ir conociéndolos.

Keylor es un gran profesional, acá comienza un proceso nuevo y en algún momento hablaré con él y hoy las puertas de la Selección están abiertas y a medida que comiencen a pasar el tiempo lo iremos viendo.

-¿Para usted el futbolista que juega en el extranjero está más arriba que los nacionales?

Personalmente, yo lo que hago es ver el momento, ver su actualidad, cómo se encuentra y luego ver dónde está. La competencia te va diciendo cómo está, pero no quiere decir que el nacional no vaya a tener su oportunidad. Pero no solo por jugar en el exterior signifique que tenga que jugar.

-Hubo técnicos que se han ido por mejores ofertas. ¿Se compromete usted a quedarse acá por cuatro años pase lo que pase?

Si lo dije a Osael y Rónald, vine acá por ese sueño y objetivo de poder cumplir esos cuatro años. Hoy miro en el comienzo y el hoy y ya mañana espero comenzar a trabajar. Pero si yo pienso que mi meta es cumplir el contrato, me corro de la meta que tengo diariamente. A mí siempre me ha gustado terminar un contrato, mi objetivo siempre es comenzar y terminar, luego en el medio hay situaciones imponderables, pero en mi cabeza está en hoy.

-¿Cómo será el planeamiento estos días previo a los juegos de marzo y no sé si vivirá acá, si es de visitar estadios?

Con respecto a la planificación antes de los partidos, estamos hablando con Rónald para ver todo lo que estoy viendo con él. Espero planificar toda la fecha de marzo. Me gusta ir a los estadios, me gusta tener esa charla con los entrenadores, así que será algo de tener muchas charlas desde el lado de la federación con los entrenadores y preparación física, pues todos juntos hacen una buena selección.

Viviré acá, Costa Rica me contrató, entonces estaré acá. Por ahí tengo familia y me podré escapar un par de días a verlos, pero estaré por acá y soy de acudir a los estadios, me verán mucho por ahí.

-¿Qué tan similar será su idea a lo que llegó a plantear acá Gustavo Alfaro?

Cada entrenador tiene su impronta. No hay dos iguales. Uno conoce a Gustavo y cómo trabaja, pero yo tengo mi propia identidad, pero no puedo decir que juego igual a él o alrevés, o que juego igual que cualquier otro entrenador, pues cada uno tiene su identidad.

-Al último proceso se le criticó la actitud de los jugadores, ¿cómo irá a manejar este aspecto?

Vestir la camiseta de la Selección no solo requiere jugar bien al fútbol, sino un montón de cosas extras. Con eso te digo todo de cómo soy yo, no solo trabajo en la parte de adentro, sino fuera de la cancha. Hay algo que no negocio y es la disciplina y la conducta, así que hay que respetar esa camiseta con valores.

-¿Cómo convencer al aficionado que está resfriado con la Selección Nacional?

Jugando bien al fútbol, tratando de que se sientan bien identificados con la Selección y esa es la manera de poner esa empatía con la afición y el equipo. Uno es el entrenador y comanda, uno sabe el contexto de lo que pasó que no se puede clasificar y no es ajeno a eso. Ojalá en cada partido vayamos consiguiendo esto y buscar logros importantes para estar todos unidos.

-¿Qué podemos esperar de su primera convocatoria? ¿Un nuevo proceso o seguir con la idea que traíamos?

Comienza una etapa nueva, un nuevo proceso. Eso me da tranquilidad en hacer una lista a mi manera, creo en los cambios y paulatinamente tiene que haber un cambio de un día para otro, pero hoy todos comenzamos de cero y todos tienen que trabajar mucho.



