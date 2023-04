El inagotable triángulo de amor-odio entre China, EE.UU. y Taiwán

Taiwán era ahora un país con nuevas generaciones de ciudadanos que habían nacido en la isla, que no habían conocido la China continental y que no tenían interés en reclamarla. La gran mayoría actuaba motivada por el interés de construir un país independiente, ejerciendo la autogobernanza con un sistema político que incluyera la pluralidad política y las elecciones democráticas.



En 1996 se celebraron las primeras elecciones presidenciales democráticas en Taiwán, las cuales fueron precedidas y seguidas por ataques de misiles balísticos en sus zonas marítimas por parte del gobierno de Beijing. Estados Unidos no tardó en sumarse al intercambio, y envió flotas de barcos de guerra a las aguas taiwanesas para mostrar su apoyo.



Sin saberlo, se sumían en un conflicto con un patrón que no dejaría de repetirse: la reacción de China mediante ejercicios y presencia militares, y la respuesta de las fuerzas armadas en EE.UU. en los alrededores de la isla.



Capítulo 7: Un nuevo líder y una tensión efervecente



La sensación de un conflicto imminente en esa región del mundo aumentó con el paso de los años, especialmente con la llegada al poder de un líder más agresivo en 2012: Xi Jinping, el actual mandatario chino. Jinping no dudó en hacer pública su opinión en torno al “tema de Taiwán”, y sugirió en más de una ocasión que su mandato procuraría tomar decisiones decisivas para darle fin al conflicto.



La situación empeoró con la llegada de Donald Trump, quien llegó al poder en medio de discursos sobre su postura anti-China. El gobierno de Trump tomó una posición más asertiva contra el país asiático y enmarcó las relaciones entre ambos países dentro de un entorno competitivo que no daba lugar a las colaboraciones.



Así las cosas, ambos países se tornaron más agresivos.



Joe Biden llegó al poder y continuó con la asertividad establecida por su predecesor. Desde el inicio de su mandato, ya se ha pronunciado en al menos cuatro ocasiones sobre su disposición de salir en defensa de Taiwán en caso de que China decida tomar acciones militares.



Capítulo 8: Una fijación sin precedentes motivada por intereses



Los intereses de EE.UU. en Taiwán son cada vez más visibles. Primero, porque la isla es un punto estratégico importante para contener militarmente a China y evitar sus avances hacia las islas del Pacífico Sur asiático.



Segundo, por la importancia de Taiwán en la economía global como el país que tiene la industria más grande de semiconductores en el mundo. Los semiconductores, o chips, son utilizados ampliamente para fabricar desde electrodomésticos y hasta los sistemas militares más avanzados con los que opera actualmente el ejército de EE.UU.



Ha pasado a convertirse, a todas luces, en una batalla de superpotencias por el poder económico y militar; en la situación cuyo desenlace marcará el destino del mundo moderno. Agentes diplomáticos estadounidenses incluso han especulado públicamente sobre la posibilidad de que desencadene una guerra entre China y EE.UU. en un futuro cercano.



Capítulo 9: La paz sobre una cuerda floja



Pese a las tensiones, todas las partes se han asegurado de mantenerse en línea: envían buques, pero no disparan; hacen ejercicios militares, pero nunca dan el siguiente paso.



Naturalmente, Taiwán no quiere una guerra. El país de 23 millones de habitantes se ha convertido en un estado próspero, democrático y, sobre todo, prudente en cuanto a sus decisiones con el objetivo de mantener la paz.