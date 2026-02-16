"Se optará por un manejo conservador": Esto dice Saprissa sobre fractura de Carolina Venegas

El Deportivo Saprissa dio a conocer este lunes el reporte médico de la capitana Carolina Venegas, luego de la fractura en la nariz que sufrió el pasado viernes en el clásico nacional.

"Venegas fue valorada esta mañana por el Dr. Esteban Campos, jefe de Servicios Médicos del club. Presenta una evolución satisfactoria: no registra sangrado nasal y la fractura se mantiene estable", cita el reporte morado. Y agrega: "Se optará por un manejo conservador. Durante esta semana realizará trabajos físicos diferenciados y, si la evolución continúa según lo previsto, la próxima semana se integrará con normalidad a los entrenamientos.

Jugadora de Alajuelense: "Mis intenciones jamás han sido ni serán lastimar a una rival"

La jugadora de Alajuelense, Emelie Valenciano, salió al paso de las críticas que ha recibido en las últimas horas por la acción que deparó en una fractura de nariz a la capitana de Saprissa, Carolina Venegas.

Valenciano publicó un comunicado en sus redes sociales en el que brindó su parecer y aseguró que había conversado con Venegas.

"Quiero tomar este espacio para dirigirme a la afición y aclarar que mis intenciones, como persona y como jugadora, jamás han sido ni serán lastimar a una rival. Mi carrera ha estado marcada por el respeto y la competencia leal, y me sostengo en ello con absoluta tranquilidad", escribió Valenciano.

Y agregó: "Agradezco profundamente a quienes han comprendido mi posición y, de manera especial, al cuerpo técnico, a mis compañeras y a la institución, que me han respaldado en estas horas ante comentarios que han sobrepasado el límite del fanatismo y la rivalidad deportiva".

Sobre su conversación con Carolina, la rojinegra manifestó que habló "para aclarar cualquier malentendido poner en su justa dimensión lo ocurrido. A Carolina le deseo una pronta recuperación y como colega y compañera de selección le ofrezco una disculpa".

"Finalmente, quiero decir algo desde lo más humano: he pasado por lesiones y sé lo duro que es enfrentar meses fuera de la cancha. Por eso mismo, jamás desearía que alguien viva un proceso así", concluyó.

¿Qué fue lo que sucedió?



La jugadora del Monstruo Carolina Venegas presentó múltiples fracturas en su nariz, luego del golpe que recibió en el clásico nacional el pasado viernes por la noche.

Así lo confirmó el periodista Allan Martínez, quien sigue muy de cerca el fútbol femenino.

"Carolina Venegas presenta múltiples fracturas en su nariz, esto confirmado, según el TAC que le realizaron luego del Clásico Femenino a la futbolista. Este lunes se le harán más exámenes", publicó el comunicador en sus redes sociales.

Por su parte, el Deportivo Saprissa le indicó a Teletica.com que "la jugadora sufrió un trauma en la nariz tras recibir un codazo, lo que le ocasionó una fractura nasal con sangrado profuso. En coordinación con el staff médico del club, fue trasladada al Hospital Metropolitano, donde fue estabilizada y se le realizaron los estudios correspondientes".



"Actualmente se encuentra en reposo absoluto. El próximo lunes será revalorada por el Dr. Esteban Campos, jefe de Servicios Médicos del club", añadió el cuadro morado.

Venegas no pudo terminar en el campo el clásico ante la Liga. La polémica acción fue protagonizada por la rojinegra Emelie Valenciano.

La árbitra del compromiso ni siquiera le sacó amarilla a la futbolista.

Tras el partido, la jugadora de la S Katherine Alvarado, se refirió a la acción en la transmisión de FUTV: “Ustedes (prensa) más que nadie lo pueden ver, desde el campo se ve la acción y se escucha. Evidentemente, son cosas que no pueden pasar. Fue frente al cuarto árbitro, ustedes (prensa) lo ven y él no lo ve. Ni siquiera hay tarjeta amarilla. Son acciones que peligran contra la integridad de las compañeras, de Carolina en este caso".

﻿ Alajuelense vs. Saprissa. Foto: Prensa Saprissa

La jugada:



Le "esponjaron" la nariz a Carolina Venegas pic.twitter.com/cULcSZEuze — TD Más (@tdmascrc) February 14, 2026