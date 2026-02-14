Gol a los 30 segundos: La Liga venció a Saprissa en clásico femenino

Alajuelense venció 2-1 al Deportivo Saprissa en el clásico femenino en el Morera Soto.

Apenas a los 30 segundos, las leonas sonrieron por primera vez en el compromiso.

El primer tanto lo marcó Fabiola Villalobos en una acción muy rápida tras el inicio del compromiso.

Además, Lixy Rodríguez amplió la cuenta al 26'.

Ya en el segundo tiempo se dio el tanto del descuento por medio de la capitana Carolina Venegas, al 63', tras una acción de táctica fija.

De esta manera, las dirigidas por Wilmer López firmaron un inicio perfecto con dos triunfos en dos partidos.

Aquí los goles del partido: