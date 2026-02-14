Múltiples fracturas en la nariz: el parte médico de Carolina Venegas tras fuerte golpe en clásico

La capitana del Deportivo Saprissa, Carolina Venegas, presenta múltiples fracturas en su nariz, luego del golpe que recibió en el clásico nacional el pasado viernes por la noche.

Así lo confirmó el periodista Allan Martínez, quien sigue muy de cerca el fútbol femenino.

"Carolina Venegas presenta múltiples fracturas en su nariz, esto confirmado, según el TAC que le realizaron luego del Clásico Femenino a la futbolista. Este lunes se le harán más exámenes", publicó el comunicador en sus redes sociales.

Venegas no pudo terminar en el campo el clásico ante la Liga. La polémica acción fue protagonizada por la rojinegra Emelie Valenciano.

La árbitra del compromiso ni siquiera le sacó amarilla a la futbolista.

Tras el partido, la jugadora de la S Katherine Alvarado, se refirió a la acción en la transmisión de FUTV: “Ustedes (prensa) más que nadie lo pueden ver, desde el campo se ve la acción y se escucha. Evidentemente, son cosas que no pueden pasar. Fue frente al cuarto árbitro, ustedes (prensa) lo ven y él no lo ve. Ni siquiera hay tarjeta amarilla. Son acciones que peligran contra la integridad de las compañeras, de Carolina en este caso".

﻿ Alajuelense vs. Saprissa. Foto: Prensa Saprissa

La jugada:



Le "esponjaron" la nariz a Carolina Venegas pic.twitter.com/cULcSZEuze — TD Más (@tdmascrc) February 14, 2026