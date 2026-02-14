Video: Capitana de Saprissa se retira del clásico con sangre tras fuerte golpe en su rostro

La capitana de Saprissa, Carolina Venegas, no pudo terminar el clásico ante la Liga en el campo (2-1).

Un fuerte golpe en su rostro propinado por Emelie Valenciano hizo que la jugadora del Monstruo saliera ensangrentada del terreno de juego.

El equipo médico de la S y de la Liga le ayudaron para intentar frenar el sangrado.

Alajuelense vs. Saprissa. Foto: Prensa Saprissa

Al final del juego, la saprissista Katherine Alvarado, se mostró indignada pues la árbitra ni siquiera la amonestó.

“Ustedes (prensa) más que nadie lo pueden ver, desde el campo se ve la acción y se escucha. Evidentemente, son cosas que no pueden pasar. Fue frente al cuarto árbitro, ustedes (prensa) lo ven y él no lo ve. Ni siquiera hay tarjeta amarilla. Son acciones que peligran contra la integridad de las compañeras, de Carolina en este caso”, comentó Alvarado en la transmisión de FUTV.

Aquí está la acción:



Le "esponjaron" la nariz a Carolina Venegas pic.twitter.com/cULcSZEuze — TD Más (@tdmascrc) February 14, 2026