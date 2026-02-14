¿Qué pasa con los uniformes del equipo femenino? Presidente de Saprissa responde

El presidente de Saprissa, Roberto Artavia, se refirió, en su cuenta de X, sobre el tema de los uniformes del equipo femenino.

Acosta estuvo presente ayer en el clásico femenino que las moradas cayeron 2-1 ante la Liga en el Morera Soto y el jerarca dice que "le llovió" por ese tema.

Fiel a su estilo inicial con mucha transparencia, Acosta tituló su mensaje como "Una historia de uniformes".

"Ustedes recordarán que a mediados del año pasado Saprissa FF decidió no seguir participando en el torneo nacional femenino. Esta decisión solo se revirtió a finales del año 2025, en buena parte por la intervención de Erick Lonis, quien además de volver a convocar el equipo, lo reforzó con nuevas y muy buenas jugadoras", destacó Acosa.

El presidente morado destacó que "el hecho es que cuando se hizo el pedido de uniformes de todos los equipos para este semestre, meses antes, no se ordenó un uniforme de Saprissa FF porque el equipo estaba sin competir".

El jerarca detalló que cuando Lonis intervino y el equipo se activó, "ya el proveedor estaba enviando el pedido del equipo masculino y de Divisiones Menores, por tanto, fue imposible incluir un nuevo uniforme para ellas a tiempo".

Además, Acosta le agradeció a José Francisco Porras, secretario técnico del club, pues había guardado abrigos y licras de uniformes anteriores y por eso "se les pudo dar accesorios de calidad".

"Además con piezas de Divisiones Menores se les dio un informe que, quizás no es el más adecuado, pero es "morado", muy decente y que acarrea nuestra historia de pasión y orgullo", añadió.

Sobre el tiempo que se dure en darles el uniforme indicado, el presidente dijo que espera tenerlos en el segundo semestre: "en unos meses -así funcionan los pedidos internacionales- se completará la producción, el traslado internacional, el proceso de agregarle logos locales y la personalización que un uniforme profesional requiere".

El mensaje lo finalizó con que "las muchachas del equipo están usando el que les pudimos ofrecer en esta coyuntura con la calidad que las caracteriza y, como dije ayer, seguiremos creciendo en futbol femenino un paso a la vez".