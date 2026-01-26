Tablero electoral: repase el cara a cara de los candidatos y sus planes de gobierno

El próximo 1.° de febrero, los costarricenses volverán a las aulas. Lo harán como parte del ejercicio cívico de la emisión del voto.

Como parte de un esfuerzo dirigido a la toma de decisiones informadas y responsables, Teletica.com pone a su disposición su especial Tablero electoral, que puede visitar en este enlace.

Se trata de un proyecto multiplataforma, que incluyó un novedoso formato de enfrentamientos cara a cara entre los candidatos, así como un espacio para que los ciudadanos tengan ﻿a la mano toda la información que requieren para decidir si voto.

En el micrositio podrán consultarse los planes de gobierno y currículos de los 20 aspirantes a la Presidencia de la República, así como una breve reseña biográfica con las fotografías y colores de la bandera de los partidos que cada uno representa.

Tablero electoral, además, aloja la función TicoVot, una herramienta de inteligencia artificial generativa desarrollada junto a GBM, que le permite a los usuarios evacuar dudas sobre los principales retos del país, ahondar en planteamientos de los candidatos, hacer comparativos y conocer datos históricos de todas las elecciones celebradas de 1953 en adelante.



Este servicio utiliza como fuentes de información al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), los planes de gobierno de los aspirantes y el informe del Estado de la Nación.

Complementariamente, la plataforma ofrece la posibilidad de buscar publicaciones actuales y relevantes según los ejes temáticos que se abordaron en los cara a cara de los aspirantes:

Seguridad.

Economía.

Educación.

Salud.

Infraestructura y transportes.

Relaciones internacionales.

Ambiente.

Cultura y deporte.

Pero también, el micrositio muestra algunas fechas clave, como las fechas de las últimas encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), así como del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional de Costa Rica (Idespo-UNA); o la fecha del crucial debate de Teletica.

De igual manera, en este espacio están disponibles todas las partidas que protagonizaron los candidatos como parte del Tablero electoral, como el duelo entre Eliécer Feinzaig (Partido Liberal Progresista - PLP) y Natalia Díaz (Partido Unidos Podemos - PUP), o el de Claudio Alpízar (Partido Esperanza Nacional - PEN) y Boris Molina (Partido Unión Costarricense Democrática - PUCD).

Otro apartado incluye la iniciativa #HuellaSocial, en la que los aspirantes cuentan de viva voz las actividades que han llevado a cabo en su vida para beneficio de las personas.