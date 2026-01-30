Saprissa solo logró un triunfo con Vladimir Quesada durante el Clausura

Lo más destacado
Los morados se ubican en el sexto lugar de la tabla.
Los malos resultados dejaron a Vladimir Quesada fuera del banquillo del Saprissa. El inicio del Clausura 2026 ha sido complicado y la más reciente gestión de Quesada como técnico no dio buenos resultados.
Este 2026 los morados solo tienen una victoria. En la jornada 3 derrotaron por la mínima a Sporting FC. Además, cayeron goleados ante Herediano y empataron con Puntarenas, Cartaginés y Pérez Zeledón, por lo que son sextos de la tabla.
“Es una realidad que no se puede ocultar: no es lo que nos imaginamos. Por nada del mundo se nos hubiera pasado por la mente tener este inicio de campeonato. Si para la afición es algo fuera de lo normal, con mucha más razón dentro del grupo y del camerino”, aceptó Quesada este jueves tras el 3-3 en la casa de los Guerreros del Sur.
A Vladimir tampoco lo acompañan los números si se revisa su gestión, que inició en agosto pasado tras la salida de Paulo César Wanchope.
De acuerdo con los números de Christian Sandoval, de Teletica Radio, en 23 partidos solo alcanzó un rendimiento del 57,9%.
En el Apertura, los tibaseños llegaron a la final, pero el cetro se lo dejó Alajuelense y Saprissa suma tres certámenes en fila sin ser campeón.
Apenas suma varias semanas en el puesto y ya le tocó realizar su primer despido del banquillo del Saprissa.
El nuevo jerarca morado, Roberto Artavia, habló sobre la salida de Vladimir Quesada y Marco Herrera del banquillo y que se oficializó este viernes por la tarde.
El Deportivo Saprissa fue el primer equipo en realizar un movimiento de banquillo en este Clausura 2026. Oficialmente, Vladimir Quesada deja de ser el entrenador del equipo.
La noticia fue confirmada por los mismos tibaseños.
“Vladimir Quesada dejará la dirección técnica del primer equipo masculino para asumir nuevas funciones dentro de la organización”, indicaron.
Este jueves, Saprissa empató ante Pérez Zeledón de visita, lo que los coloca en la casilla seis de la tabla.
El técnico Vladimir Quesada no quedó del todo contento con el empate que rescató Saprissa en Pérez Zeledón.
Este fue uno de los temas que trató el timonel en conferencia de prensa.
A continuación, sus principales declaraciones.
Análisis del resultado
El inicio del Clausura 2026 ha sido complicado para Saprissa. Los resultados irregulares (una victoria, dos empates y una derrota) han hecho que la grada pida la salida de Vladimir Quesada.
El encargado de la parte deportiva de los tibaseños, Erick Lonis, habló sobre este tema.
“Hay campañas que empezaron con el ‘fuera Vladimir’ cuando jugábamos bien”, aseguró.
Su óptica es que los morados han tenido un buen nivel en el certamen y que solo el segundo tiempo ante Herediano no fue positivo.