Saprissa solo logró un triunfo con Vladimir Quesada durante el Clausura

Los malos resultados dejaron a Vladimir Quesada fuera del banquillo del Saprissa. El inicio del Clausura 2026 ha sido complicado y la más reciente gestión de Quesada como técnico no dio buenos resultados.

Este 2026 los morados solo tienen una victoria. En la jornada 3 derrotaron por la mínima a Sporting FC. Además, cayeron goleados ante Herediano y empataron con Puntarenas, Cartaginés y Pérez Zeledón, por lo que son sextos de la tabla.

“Es una realidad que no se puede ocultar: no es lo que nos imaginamos. Por nada del mundo se nos hubiera pasado por la mente tener este inicio de campeonato. Si para la afición es algo fuera de lo normal, con mucha más razón dentro del grupo y del camerino”, aceptó Quesada este jueves tras el 3-3 en la casa de los Guerreros del Sur.

A Vladimir tampoco lo acompañan los números si se revisa su gestión, que inició en agosto pasado tras la salida de Paulo César Wanchope.

De acuerdo con los números de Christian Sandoval, de Teletica Radio, en 23 partidos solo alcanzó un rendimiento del 57,9%.

En el Apertura, los tibaseños llegaron a la final, pero el cetro se lo dejó Alajuelense y Saprissa suma tres certámenes en fila sin ser campeón.