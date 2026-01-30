¡No más! Saprissa pone fin al ciclo de Vladimir Quesada como entrenador

El Deportivo Saprissa fue el primer equipo en realizar un movimiento de banquillo en este Clausura 2026. Oficialmente, Vladimir Quesada deja de ser el entrenador del equipo.

La noticia fue confirmada por los mismos tibaseños.

“Vladimir Quesada dejará la dirección técnica del primer equipo masculino para asumir nuevas funciones dentro de la organización”, indicaron.

Este jueves, Saprissa empató ante Pérez Zeledón de visita, lo que los coloca en la casilla seis de la tabla.

El 12 de agosto del 2025, Quesada volvía al banquillo de la S, luego de que Paulo César Wanchope fuera despedido.

Su primer período al frente de los morados se dio en 2017, cuando tomó las riendas tras el retiro de Carlos Watson y donde fue anunciado de forma interina.

Pero ese interinato se extendió por dos años, ganando en el camino el título 34 en el Torneo de Clausura 2018. Su primer período acabó en 2019.

Tras un paso por la Sub-20 entre 2020 y 2022, Vladimir retornó al Saprissa en 2023 en sustitución de Jeaustin Campos y ahí consiguió llevar al equipo al tetracampeonato, ganando tres de esos títulos y logrando la ansiada 40.



