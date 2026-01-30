Esto dijo el presidente del Saprissa tras la destitución de Vladimir Quesada

Apenas suma varias semanas en el puesto y ya le tocó realizar su primer despido del banquillo del Saprissa.

El nuevo jerarca morado, Roberto Artavia, habló sobre la salida de Vladimir Quesada y Marco Herrera del banquillo y que se oficializó este viernes por la tarde.

Mediante su cuenta en X, Artavia confirmó que tuvo una reunión por la tarde para informarle al cuerpo técnico la decisión.

“Esta tarde, junto a Erick Lonis y Federico Serrano, tuve la muy triste experiencia de reunirme con Vladimir Quesada y Marco Herrera para comunicarles que no seguirían al frente del primer equipo del Deportivo Saprissa. Triste porque no es un escenario ideal empezar mi gestión teniendo que dar esta noticia a dos personas cuya trayectoria y contribución a Saprissa, supera tanto la mía, cuando menos hasta este momento”, expresó el jerarca.

Añadió que ambos seguirán formando parte de las filas de la institución tibaseña.

“Vladimir y Marco fueron muy amables y caballerosos durante toda la reunión, lo que me recordó por qué los tengo en tan alta estima. Ambos seguirán siendo parte de nuestra organización, con nuevas funciones, y será de gran valor tener su experiencia y valores en Saprissa”, reveló.

Saprissa aún no tiene al sustituto y en cualquier momento se podría venir la confirmación.

“Claramente, desde ahora estamos en proceso de análisis de quiénes serán los sustitutos, tema que compartiré en el momento que esté definido”, aseveró.

Saprissa apenas suma una victoria en cinco partidos disputados del Torneo de Clausura 2026, lo que llevó al prematuro cambio de timonel.











