Vladimir Quesada: “Rescatamos un punto, pero perdimos dos. Eso es un gran sinsabor”

El técnico Vladimir Quesada no quedó del todo contento con el empate que rescató Saprissa en Pérez Zeledón.

Este fue uno de los temas que trató el timonel en conferencia de prensa.

A continuación, sus principales declaraciones.

Análisis del resultado

“Hicimos un muy buen partido ante un gran rival, en una cancha difícil nuevamente, y creo que rescatamos un resultado que, ante la adversidad o ante la realidad del inicio, el partido estaba como perdido para muchos.

Siempre queremos ganar y hoy vemos que, al final, tenemos que ser agradecidos: rescatamos un punto, pero perdimos dos. Eso es un gran sinsabor”.

Funcionamiento del equipo

“En el recuento de la historia reciente, es difícil recordar un partido donde hayamos estado por debajo de nuestro nivel, independientemente de si jugamos como normalmente lo hacemos o no.

El equipo ha tratado de hacer bien las cosas. Normalmente creo que hemos jugado la mayor cantidad de minutos de buena manera, entendiendo que los rivales también juegan y eso se tiene que tomar en cuenta”.

Errores propios y reacción

“Jugamos ante un muy buen rival, bien dirigido, bien conformado, que trabaja muy bien las diferentes fases y bloques.

Sin desmeritar lo que ellos hicieron, creo que nosotros mismos nos complicamos, porque varios de los goles que recibimos vienen de claros errores nuestros.

Como siempre les digo en el camerino: si los rivales no pueden, nosotros no debemos ayudarles. Lamentablemente hoy les ayudamos”.

Inicio del torneo y trabajo

“Es una realidad que no se puede ocultar: no es lo que nos imaginamos. Por nada del mundo se nos hubiera pasado por la mente tener este inicio de campeonato. Si para la afición es algo fuera de lo normal, con mucha más razón dentro del grupo y del camerino.

¿Qué queda? Trabajo. Como se ha presentado el torneo, es juego, recuperación, juego, recuperación”.

Los resultados

“Si bien solo hemos obtenido una derrota, también solo hemos tenido un triunfo y los demás son empates. Empatar no es ganar uno, es perder dos puntos. No es lo que quisiera, pero vamos a trabajar para revertir esta situación”.

Desempeño general

“En términos generales nuestro juego no fue malo ni deficiente. Hicimos cosas muy buenas que son importantes de rescatar cuando estemos juntos con el grupo”.

Organización defensiva

“Cuando hablo de defensa no me refiero solo a la línea defensiva, sino a todo el equipo. Todos atacan y todos defienden. Hay una organización ofensiva y una organización defensiva.

Todos estamos involucrados en la contundencia frente al marco contrario, pero también en no dejar nuestro marco en cero”.