Lonis: "Hay campañas que empezaron con el ‘fuera Vladimir’ cuando jugábamos bien"

El inicio del Clausura 2026 ha sido complicado para Saprissa. Los resultados irregulares (una victoria, dos empates y una derrota) han hecho que la grada pida la salida de Vladimir Quesada.

El encargado de la parte deportiva de los tibaseños, Erick Lonis, habló sobre este tema.

“Hay campañas que empezaron con el ‘fuera Vladimir’ cuando jugábamos bien”, aseguró.

Su óptica es que los morados han tenido un buen nivel en el certamen y que solo el segundo tiempo ante Herediano no fue positivo.

“Hemos venido jugando bien, no como quisiera, por la misma razón que Óscar Ramírez dice que la Liga no ha jugado bien”, señaló.

Sobre esto explicó que “los equipos que llegan a la final del Apertura les cuesta mucho el Clausura. ¿Por qué, si la Liga y Saprissa tienen cinco puntos, se oye algo contra Vladimir y no contra Óscar?”.

Para el morado, la percepción no es la misma que lo que él ve en el funcionamiento de la S.

“Hemos competido, estamos compitiendo y el inicio ha sido circunstancial. Si hoy ganamos, peleamos arriba, y ya esto nos ha pasado”, añadió.

Lonis también recordó que se ha dado “una reestructuración financiera, deportiva y de socios. Saprissa ha variado mucho en los últimos seis meses. En los últimos seis meses ha habido 18 o 19 cambios y un equipo no se cambia de la noche a la mañana”, y que esto afecta lo que se ve en el terreno de juego.

“Siempre podemos jugar mejor. El segundo tiempo contra Herediano no nos vimos bien, pero nada que reprocharle a los jugadores”, concluyó.