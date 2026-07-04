Lo más destacado
"Es una llamada de atención para todos", dice Lonis sobre actualidad del fútbol tico
Saprissa tendrá cancha híbrida
Así espera Saprissa solucionar los espacios de jugadores extranjeros
Saprissa presenta a sus nuevos refuerzos
Saprissa quiere sangre joven con estos cinco futbolistas
Los morados fueron presentados en conferencia de prensa.
El Deportivo Saprissa presentó a los cinco jugadores jóvenes que se unirán al primer equipo esta temporada.
Se trata de Fabricio Urbina, Ian Orourke, Matías Elizondo, Gabriel Carvajal y Thiago Cordero.
O’Rourke es guardameta; mientras Elizondo, Carvajal y Urbina son mediocampistas y Cordero es defensa central.
Los morados fueron oficializados en la conferencia de prensa en la que se presentó a los refuerzos Andrey Soto y Keyshwen Arboine.
"Hemos venido trabajando como institución en los últimos 12 meses conformando una planilla competitiva, equilibrada y que honre los principios de esta institución, encabezada por Ricardo Saprissa y Beto Fernández, quienes nos crearon el deber y la obligación de darle oportunidad a nuevos valores.
"Estamos muy contentos de no solo tener una planilla joven competitiva y con mucha proyección nacional e internacional", comentó Lonis.
Por su parte, Roberto Artavia, jerarca morado, les dio la bienvenida y aseguró sentirse a gusto de proyectar juventud en el fútbol costarricense.
"Para nosotros es esencial la misión del Deportivo Saprissa, se trata de proyectar a la juventud. Ustedes (los jugadores) se incorporan al primer equipo y es producto de trabajo en divisiones menores y de su talento que van a aportar a nuestra institución", afirmó Artavia.
"Es una llamada de atención para todos", dice Lonis sobre actualidad del fútbol tico
El fútbol tico pasa un contexto complejo en medio de tres factores:
- Sanción a tres jugadores por un supuesto intento de amaño de partido
- Detención del entonces presidente de Liberia, Wilder Eusse, requerido por las autoridades de Estados Unidos
Comité de Licencias no dio aval al Municipal Liberia porque "presentó graves faltas e inconsistencias en su información legal".
Saprissa tendrá cancha híbrida
El Deportivo Saprissa contará con cancha híbrida para el Torneo de Apertura 2026.
Así espera Saprissa solucionar los espacios de jugadores extranjeros
Saprissa tiene seis extranjeros en sus filas y solo se permite inscribir a cinco. A este momento están los panameños Newton Williams, Fidel Escobar y Tomás Rodríguez, también el nicaragüense Bancy Hernández, el cubano Luis Paradela y el argentino Mariano Torres.
Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, confirmó que tienen negociaciones con clubes del extranjero con algunos de ellos para vincularse con el fútbol internacional.
Saprissa presenta a sus nuevos refuerzos
El Deportivo Saprissa presentó este jueves a Andrey Soto y Keyshwen Arboine como sus nuevos jugadores.
Soto, de 23 años, estampó su firma por dos años. En Primera ha vestido la camiseta de San Carlos, Club Sport Herediano y Municipal Pérez Zeledón.