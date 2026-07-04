Saprissa quiere sangre joven con estos cinco futbolistas

El Deportivo Saprissa presentó a los cinco jugadores jóvenes que se unirán al primer equipo esta temporada.

Se trata de Fabricio Urbina, Ian Orourke, Matías Elizondo, Gabriel Carvajal y Thiago Cordero.



O’Rourke es guardameta; mientras Elizondo, Carvajal y Urbina son mediocampistas y Cordero es defensa central.



Los morados fueron oficializados en la conferencia de prensa en la que se presentó a los refuerzos Andrey Soto y Keyshwen Arboine.

"Hemos venido trabajando como institución en los últimos 12 meses conformando una planilla competitiva, equilibrada y que honre los principios de esta institución, encabezada por Ricardo Saprissa y Beto Fernández, quienes nos crearon el deber y la obligación de darle oportunidad a nuevos valores. "Estamos muy contentos de no solo tener una planilla joven competitiva y con mucha proyección nacional e internacional", comentó Lonis.﻿

Por su parte, Roberto Artavia, jerarca morado, les dio la bienvenida y aseguró sentirse a gusto de proyectar juventud en el fútbol costarricense.

"Para nosotros es esencial la misión del Deportivo Saprissa, se trata de proyectar a la juventud. Ustedes (los jugadores) se incorporan al primer equipo y es producto de trabajo en divisiones menores y de su talento que van a aportar a nuestra institución", afirmó Artavia.