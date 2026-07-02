Así espera Saprissa solucionar los espacios de jugadores extranjeros

Saprissa tiene seis extranjeros en sus filas y solo se permite inscribir a cinco. A este momento están los panameños Newton Williams, Fidel Escobar y Tomás Rodríguez, también el nicaragüense Bancy Hernández, el cubano Luis Paradela y el argentino Mariano Torres.

Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, confirmó que tienen negociaciones con clubes del extranjero con algunos de ellos para vincularse con el fútbol internacional.

"Nosotros tenemos expectativas de negociación con algunos de ellos, específicamente con dos, interés de diferentes equipos y vamos a esperar, alguno de ellos será contratado a nivel internacional, si eso se da ya equilibramos el cupo de extranjeros", comentó Lonis sobre el tema.

Los morados suman las llegadas de Andrey Soto y Keyshwen Arboine, así como el ascenso de estos jóvenes al primer equipo: Fabricio Urbina, Ian Oruke, Matías Elizondo, Emanuel Carvajal y Thiago Cordero.

Sobre si llegarán más futbolistas al plantel, Lonis enfatizó que "a veces hay imprevistos".

"Estas ventanas de negociaciones tienen su dinámica, a veces hay imprevistos y hay movimientos de último momento, estamos muy contentos con la planilla que tenemos y tenemos negociaciones pendientes con algunos de nuestros jugadores internacionales, hay que esperar que se cierren las ventanas", concluyó Lonis.