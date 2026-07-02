Saprissa presenta a sus nuevos refuerzos

El Deportivo Saprissa presentó este jueves a Andrey Soto y Keyshwen Arboine como sus nuevos jugadores.

Soto, de 23 años, estampó su firma por dos años. En Primera ha vestido la camiseta de San Carlos, Club Sport Herediano y Municipal Pérez Zeledón.

Además, el futbolista ha formado parte de distintos procesos de la Selección Nacional desde categorías mejores hasta la Mayor.

Por su parte, Arboine, de 24 años, fue contratado por un periodo de un año. Recientemente estuvo en el Guastatoya de Guatemala. En Costa Rica, en Primera jugó con Guadalupe y Puntarenas.

Los morados no cierran el mercado a más incorporaciones.

El próximo torneo iniciará el fin de semana del 26 de julio y contempla una fase regular de 90 partidos.

"Lo asumo con mucha responsabilidad y con ganas de hacer las cosas bien, de trabajar y cumplir los objetivos del club", expresó Arboine.