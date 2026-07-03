"Es una llamada de atención para todos", dice Lonis sobre actualidad del fútbol tico

El fútbol tico pasa un contexto complejo en medio de tres factores:

Sanción a tres jugadores por un supuesto intento de amaño de partido

Detención del entonces presidente de Liberia, Wilder Eusse, requerido por las autoridades de Estados Unidos

Comité de Licencias no dio aval al Municipal Liberia porque "presentó graves faltas e inconsistencias en su información legal".

Teletica.com le consultó a Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, sobre la actualidad que envuelve al balompié nacional.



Lonis calificó de "difícil" el momento actual del balompié tico, aunque destacó que "no es solo en Costa Rica" ni exclusivo del fútbol si no también en otros deportes.

"No tengo la respuesta de por qué se ha proliferado, pero sí es una llamada de atención para todos, pero sí es una llamada de atención.

"Hoy hay compañeros, trabajadores, que están en incertidumbre. Tenemos que ser serios y responsables con el fútbol que nos da tanto y enfrentar esto de una forma rígida y sin contemplaciones. Tal vez deberíamos ser más estrictos, y también darle mérito a las autoridades", comentó Lonis.

Por su parte, Roberto Artavia, presidente de Saprissa, destacó que no hay que generalizar, pero sí ponerle cuidado y atención a estos temas.

"Es de contexto, cuando hay hoy en el ambiente casas de apuestas, es una forma de tentación. El año pasado tuvimos 4 casos de indisciplina grave de 300 jugadores. Sea indisciplina o amaños hay que tratarlo con dureza. Estamos hablando de un caso. La mayoría de gente que está en el fútbol son gente correcta, que no debemos encasillar", concluyó Artavia.