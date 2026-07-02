Saprissa tendrá cancha híbrida

El Deportivo Saprissa contará con cancha híbrida para el Torneo de Apertura 2026.

Así lo dio a conocer Roberto Artavia, presidente del club, en conferencia de prensa en la presentación de los jugadores Andrey Soto y Keyshwen Arboine.

Artavia indicó que la nueva gramilla será "similar a las canchas del Mundial o del Real Madrid".