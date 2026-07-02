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Así espera Saprissa solucionar los espacios de jugadores extranjeros
Saprissa presenta a sus nuevos refuerzos
Saprissa tendrá cancha híbrida
Los morados realizaron el anuncio este jueves.
El Deportivo Saprissa contará con cancha híbrida para el Torneo de Apertura 2026.
Así lo dio a conocer Roberto Artavia, presidente del club, en conferencia de prensa en la presentación de los jugadores Andrey Soto y Keyshwen Arboine.
Esta nueva superficie permitirá más de 1.000 horas anuales de uso y esto permitirá que se realicen torneos que hace tiempo no se hacen y también que entrenen en Tibás el equipo femenino y masculino.
El jerarca morado también comunicó que el club tendrá un nuevo gimnasio en las instalaciones del estadio Ricardo Saprissa.
Así espera Saprissa solucionar los espacios de jugadores extranjeros
Saprissa tiene seis extranjeros en sus filas y solo se permite inscribir a cinco. A este momento están los panameños Newton Williams, Fidel Escobar y Tomás Rodríguez, también el nicaragüense Bancy Hernández, el cubano Luis Paradela y el argentino Mariano Torres.
Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, confirmó que tienen negociaciones con clubes del extranjero con algunos de ellos para vincularse con el fútbol internacional.
Saprissa presenta a sus nuevos refuerzos
El Deportivo Saprissa presentó este jueves a Andrey Soto y Keyshwen Arboine como sus nuevos jugadores.
Soto, de 23 años, estampó su firma por dos años. En Primera ha vestido la camiseta de San Carlos, Club Sport Herediano y Municipal Pérez Zeledón.