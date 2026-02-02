Medford regresa al banquillo del Saprissa con un historial ganador

Lo más destacado
Hernán Medford regresa al banquillo del Saprissa en sustitución de Vladimir Quesada, respaldado por números que lo colocan como uno de los entrenadores más exitosos en la historia reciente del club morado.
Según datos de Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes, durante su etapa como director técnico del Saprissa, Medford dirigió un total de 195 partidos oficiales, en los que consiguió 109 victorias, 54 empates y 32 derrotas, para un rendimiento general del 65%. Estas cifras reflejan la solidez de su gestión y la regularidad competitiva del equipo bajo su mando.
En el ámbito de la Primera División, el entrenador acumuló 154 partidos dirigidos, con un balance de 88 triunfos, 45 empates y 21 derrotas, alcanzando un destacado 67% de rendimiento.
A nivel internacional, Medford también dejó una huella importante. Dirigió 41 encuentros, en los que obtuvo 21 victorias, 9 empates y 11 derrotas, para un 58% de rendimiento.
Su palmarés con el cuadro tibaseño incluye los títulos de Campeón Nacional en las temporadas 2003-2004 y 2005-2006, además del Campeonato de la Uncaf 2003 y la histórica Copa de Campeones de la Concacaf 2005.
Uno de los hitos más recordados de su gestión fue el tercer lugar en la Copa Mundial de Clubes 2005, logro que proyectó al Saprissa en el plano internacional y marcó una época dorada para la institución.
El primer partido de Hernán Medford como técnico morado se disputó el 23 de marzo de 2003, con victoria 0-1 ante San Carlos, mientras que su último encuentro al mando fue el 5 de noviembre de 2006, en un empate 1-1 frente a Santos.
Ahora, el estratega regresa al banquillo tibaseño con la misión de repetir una historia de éxito y acabar con la sequía de año y medio sin títulos.
Los números de Hernán Medford con Saprissa:
154 Partidos Dirigidos con Saprissa
En la Primera División
88 Victorias
45 Empates
21 Derrotas
67% Rendimiento
A nivel Internacional
41 Partidos
21 Victorias
9 Empates
11 Derrotas
58% Rendimiento
En General
195 Partidos
109 Victorias
54 Empates
32 Derrotas
65% Rendimiento
Campeón Nacional
2003-2004
2005-2006
Campeón Uncaf
2003
Campeón Concacaf
2005
Tercer Lugar Copa Mundial de Clubes 2005
**Datos de Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes**
