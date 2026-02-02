Este será el nuevo cuerpo técnico de Hernán Medford

Pasaron 20 años para su regreso al banquillo del Deportivo Saprissa. Se trata de Hernán Medford, quien asumirá el staff técnico del cuadro morado.

Eso sí, El Pelícano no llega solo a la institución lo hace con este cuerpo técnico.

Geiner Segura, Marco Herrera como asistentes, Raúl Ovares también estará en el staff.

También el uruguayo Marcelo Tulbovitz como preparador físico.

Segura recientemente realizó una pasantía por varios países en Europa y su gran éxito reciente fue hacer campeón al Cartaginés tras 81 años de no ser monarca en 2022.

Herrera ya estaba en el cuerpo técnico de Vladimir Quesada y se mantendrá y en el cado de Ovares es una persona de confianza de Hernán.

Sobre la dupla Medford-Tulbovitz, el saprissismo la conoce muy bien. Ahí nació la Saprihora y también la Concacaf de 2005 y el Mundial de Clubes de Japón 2005.