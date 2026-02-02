Medford-Tulbovitz, los creadores de la temida 'Saprihora' se juntan de nuevo: Vea aquí los datos

La dupla entre el técnico Hernán Medford y el preparador físico uruguayo Marcelo Tulbovitz se reencuentra en Saprissa 20 años después. Sí... los creadores de la temida Saprihora vuelven a compartir en el banquillo.

Así lo destaca José Antonio Pastor, historiador del fútbol nacional, quien tiene una publicación de cinco libros referentes al club morado.

Sobre este término en específico, muy acuñado por los morados, Pastor indica que la dupla Medford-Tulbovitz es la gestora de la "Saprihora", en un periodo de los juegos en los que el club marcó del minuto 85 hasta que el árbitro terminara el encuentro.

"Hicimos algunos partidos que nos marcaron a todos. El trabajo mental y físico eran importantes, pero sin el esfuerzo y compromiso de los futbolistas, no hubiéramos logrado nada", comentó Tulbovitz en una publicación de Pastor referente a la Saprihora.

Por su parte, Medford le comentó: "Un partido no termina en el minuto 90. Cuando el Saprissa atacaba y se acercaba al final del tiempo reglamentario, uno sabía que el gol podía ser en cualquier momento; era demasiada presión para el adversario".





Pastor suministró a Teletica.com estos datos:

Bajo la dirección técnica de Medford (2002-2006) y, posteriormente, Jeaustin Campos (2006-2009), el Saprissa anotó después del minuto 85 en tres ocasiones para rescatar un empate y en 15 oportunidades para ganar el partido como local.

Como visitante, consiguió anotar en cinco ocasiones para empatar el partido, otras cinco para triunfar y en una ocasión marcó dos veces para empatar y luego ganar el encuentro.

En torneos internacionales de la Uncaf y Concacaf, los morados marcaron cinco veces para empatar el juego y en tres para sacar la victoria.

En total, 37 momentos que terminaron por definir la temida "Saprihora".