Oficial: 20 años después, Hernán Medford regresa al Deportivo Saprissa

El Deportivo Saprissa comunicó que Hernán Medford es su nuevo director técnico.

De esta forma, Medford regresa al banquillo morado, luego de 20 años, ya que su último paso en la institución fue entre 2003 y 2006.

Medford ha ocupado todos los puestos en la institución y toca fibras sensibles en el saprissismo, pues su figura trae de manera inminente el Mundial de Clubes.



Con el Monstruo, El Pelícano alcanzó los títulos nacionales de las temporadas 2003-2004 y 2005-2006. También ganó la Concacaf 2005 y obtuvo el histórico tercer lugar en el Mundial de Clubes.

No llega solo

El cuerpo técnico de Hernán estará conformado por Geiner Segura y Marco Herrera como asistentes.

Al staff también se incorporará Raúl Ovares y el uruguayo Marco Tulbovitz continuará como preparador físico.

