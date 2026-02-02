Un viejo conocido del fútbol tico será la mano derecha de Medford en el banquillo

Hernán Medford es el nuevo técnico del Saprissa, pero no llega solo.

Con el Pelícano al banquillo morado llegarán Geiner Segura y Marco Herrera como asistentes, así como Raúl Ovares quien también los acompañará.

Además, estará el uruguayo Marcelo Tulbovitz como preparador físico, con quien hizo dupla en el 2005, donde Saprissa brilló en el Mundial de Clubes.

Pero sin duda la incorporación más destacada es la de Segura como mano derecha de Medford, pues Herrera tiene años de pertenecer a la planilla del club y Ovares siempre ha trabajado al calor del técnico.

Segura recientemente realizó una pasantía por varios países en Europa y su gran éxito reciente fue hacer campeón al Cartaginés tras 81 años de no ser monarca en 2022.

Sin embargo, su carrera va más allá, pues con la presencia en el banquillo morado ya podrá darse el lujo de estar en los cuatro equipos tradicionales.

Incluso, Segura fue pieza fundamental de contrapeso para Carevic, cuando la Liga acabó al fin su peor sequía de títulos en su historia al ganar la ansiada 30 en el 2020.

“El Fantasma” Segura tiene 51 años y a diferencia de su estilo duro dentro del terreno de juego, es muy ecuánime desde el banquillo.

Su carrera como técnico y asistente se divide así:

-Comenzó como asistente en San Carlos desde el 2013 al 2016.

-En el 2016 fue entrenador de los norteños por nueve compromisos

-Fue entrenador en todo el 2017 de COFUTPA Palmares

-Volvió a la Primera División en el 2018 para dirigir a Guadalupe FC hasta el 2020. Ahí dirigió 109 partidos.

-Su buen momento en Guadalupe lo llevaron al banquillo de la Liga como asistente de Andrés Carevic por 44 juegos donde consiguió el esperado título 30 de Alajuelense.

-De ahí pasó al Cartaginés donde escribió su historia más grande: Hacer campeón a los brumosos tras 81 años de sequía en el 2022. Ese fue su primer título como entrenador.

-Luego pasó al Herediano en noviembre del 2022 hasta febrero del 2023. Solo dirigió 15 compromisos.

-Una semana después de su salida del Team tomó las riendas del Puntarenas FC por 14 partidos. Salió en julio del 2023.

-15 días después saltó al Pérez Zeledón, donde dirigió a los Guerreros del Sur por 33 encuentros.

-En setiembre del 2024 tomó las riendas de Jicaral en la Liga de Ascenso

-Volvió a San Carlos en mayo del 2025, pero solo dirigió ocho partidos antes de ser cesado en setiembre

-Luego de esto tomó un tiempo para hacer pasantías y estudiar por varios países en Europa.

Ahora Medford y Segura buscarán formar una dupla implacable para el Saprissa que busca regresar a la gloria tras año y medio de sequía tibaseña.



