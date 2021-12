Las preguntas que se hace un buen líder al final de cada año

Carlos Aguirre / Consultor Desarrollo Humano Estratégico.



Estamos muy cerca de despedir un nuevo año e iniciar uno nuevo. Cuando se acercan estas fechas, quizás son muchos los recuerdos y los sueños que pasan por nosotros. Ha sido un año diferente, debido posiblemente a la pandemia y a lo vivido no solo por usted, sino por toda la humanidad. Se trata de algo con lo que hemos aprendido a vivir. A pesar de las incomodidades que la pandemia ha traído, nos hemos adaptado a estas al mismo tiempo. De esta forma, continuado poco a poco, ha sido posible retomar algunas cosas que nos eran normales en el 2019.



Como parte de su repertorio en “Dentro de la mente un líder”, está una palabra como agradecer, es decir, dar las gracias por lo vivido, lo que sucedió. Según decía Viktor Frankl, no son las circunstancias, sino las decisiones que usted tome las que realmente importan. Esto tiene que ver con la actitud, la manera que enfrentamos estos tiempos y de qué forma les sacamos el mejor provecho.

Se nos fue el 2021 y sería bueno agradecer y despedirlo de una buena forma para así recibir el 2022 con toda la energía, con todas las vibra positivas, pero esto no es gratis. No solo debemos decirlo, además tenemos que crearlo en nuestra mente, la cual no entiende entre lo bueno y lo malo, solamente actúa. Para ello, como líderes, es fundamental hacernos algunas preguntas:

¿Qué aprendí?

¿Qué me gustaría mejorar?

¿Qué definitivamente no volvería hacer?

Son muchas las preguntas que los líderes deben hacerse para recibir y crear el 2022 que desean.

Dicen que el cuerpo tiene memoria, de manera que algunas cosas las hacemos por hábito y nos salen bien porque han estado presentes con nosotros toda la vida. No espere a que le pasen cosas si no usted las está creando desde antes, pues estas no llegan por obra y gracias, solo ocurren si las trabaja.

Son muchos los retos que los líderes deben enfrentar en tiempos de cambio y, para eso, podríamos enumerar un sinnúmero de competencias. Las siguientes son las que no le pueden faltar a cualquier líder que desee emprender un 2022 de la mejor manera:

Coraje: necesitamos una buena dosis para cualquier cosa que emprendamos.

Actitud positiva: no existe nada peor que emprender un viaje con una actitud de derrota.

Confianza en sí mismo: ¿cuánto está confiando en sus capacidades? ¿Qué lo hace desconfiar?

Espíritu emprendedor: consiste en la capacidad de innovación y de salir adelante cuando las cosas se ponen cuesta arriba.

Aprender a desaprender: el nuevo analfabeto será la persona que decida no continuar aprendiendo.

Trabajar en el comportamiento: el éxito no necesariamente está en lo que estudiamos ni en la empresa para la que laboramos. Este se encuentra en su comportamiento y debe ser trabajado durante todo el año. Son esas competencias blandas que serán necesarias para salir bien librados al final de un año más.

Planificar: hoy nos toca planificar al mejor estilo de los bomberos, pues desconocemos dónde será el próximo incidente. Sin embargo, ellos nos enseñan a siempre estar listos para llegar lo antes posible y así evitar la mayor cantidad de pérdidas.

Estos son tiempos similares a una situación como jugar un deporte nuevo del cual desconocemos la mayoría de las reglas. No obstante, los buenos líderes las puedan ir creando o rápidamente se adaptan a estas.

¡Que el 2022 sea el mejor año de su vida! Empiece por crearlo desde ya, pues lo que usted haga ahora, influye en lo que va a vivir.