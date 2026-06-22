La tecnología ya no se delega

Carlos Aguirre / Consultor Desarrollo Humano Estratégico.

La tecnología dejó de ser un departamento escondido al fondo de la organización. Durante muchos años se pensó que la tecnología era un asunto técnico, reservado para los ingenieros, los encargados de sistemas o el famoso “muchacho de TI” que resolvía cuando se caía el correo, fallaba la impresora o había que comprar computadoras nuevas. Pero esa época terminó. Hoy, como bien plantea McKinsey, el liderazgo tecnológico es liderazgo de negocio, porque la línea que antes separaba la tecnología de la estrategia empresarial prácticamente desapareció. El reto actual no es tener más herramientas digitales, sino convertir la innovación en valor medible para la organización.

En consultoría he visto algo con mucha claridad: las empresas no fracasan en la transformación digital solamente por falta de tecnología, muchas veces fracasan porque no tienen cultura, liderazgo ni claridad estratégica para usarla bien. Compran plataformas, sistemas, dashboards , inteligencia artificial o aplicaciones, pero siguen tomando decisiones como antes, comunicándose como antes y liderando como antes. Es como un equipo de fútbol que compra los mejores GPS, cámaras de análisis y software de rendimiento, pero el entrenador no sabe interpretar los datos, los jugadores no confían en la información y el camerino sigue funcionando con viejas costumbres. La tecnología está ahí, pero el rendimiento no cambia.

Por eso, el nuevo líder empresarial no puede decir: “Eso lo ve tecnología”. Esa frase ya no alcanza. Hoy el gerente general, el director comercial, el líder de talento humano, el financiero y el responsable de operaciones necesitan entender cómo la tecnología impacta el negocio. No tienen que programar, pero sí deben comprender qué valor genera, qué riesgos implica, qué decisiones acelera y qué capacidades humanas exige. McKinsey menciona que el nuevo oficial tecnológico debe moverse entre distintos roles: orquestador, constructor, protector y operador. Esa idea me parece poderosa, porque muestra que liderar tecnología no es solo implementar sistemas, sino conectar personas, procesos, estrategia, innovación y confianza.

En el deporte pasa igual. La tecnología puede medir velocidad, fatiga, precisión, distancia recorrida o carga emocional, pero el verdadero liderazgo aparece cuando alguien convierte esos datos en mejores conversaciones, mejores entrenamientos y mejores decisiones. Un dato sin liderazgo es solo un número. Un sistema sin cultura es solo una inversión cara. Una aplicación sin propósito termina siendo una moda más.

La gran pregunta para las empresas no debería ser únicamente: “¿Qué tecnología vamos a comprar?”. La pregunta más importante es: “¿Qué tipo de liderazgo necesitamos para que esta tecnología transforme realmente la forma en que trabajamos?”. Porque al final, la ventaja competitiva no está solo en tener inteligencia artificial, automatización o plataformas digitales. La ventaja está en tener líderes capaces de aprender, desaprender, integrar equipos y tomar decisiones con mayor velocidad y criterio.

La tecnología ya no se delega. Se lidera. Y quien no entienda eso corre el riesgo de dirigir una empresa moderna con una mentalidad vieja.

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