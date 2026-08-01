Drones con gas pimienta: la nueva apuesta de escuelas en EE. UU. contra los tiroteos

Las escuelas en Estados Unidos buscan hacerle frente a los tiroteos con tecnología: drones están equipados con armas no letales, como gas pimienta, y se instalan en el techo. Una vez se active el protocolo, este sistema de seguridad promete llegar hasta el tirador en apenas 15 segundos.

Las pruebas piloto ya comenzaron en escuelas de Florida, Georgia y Colorado.



La tecnología fue desarrollada por una empresa de Texas. Cada escuela es mapeada en tres dimensiones para que los drones puedan volar por pasillos de forma autónoma.



Tal vez usted conoce a Gemini, la inteligencia artificial de Google. Pasó de ser un asistente de chat y ahora ya puede caminar, agacharse, tomar objetos y cumplir tareas complejas.



Se trata de “Gemini Robotics 2”, un sistema que combina distintos modelos de IA para controlar robots humanoides. En realidad, Google asegura que puede coordinar varios robots al mismo tiempo.



La tecnología se encuentra en fase de pruebas y podría llegar a entornos reales en los próximos años.



Estados Unidos endurece su pulso tecnológico contra China y ahora vetó a los robots aspiradores conectados a Internet que aún no han llegado al mercado.



La medida fue adoptada por la Comisión Federal de Comunicaciones. Las autoridades dicen que estos dispositivos, equipados con cámaras, sensores y conexión inalámbrica, podrían comprometer la seguridad del país norteamericano.



Los equipos que ya están en los hogares o que fueron aprobados previamente no se verán afectados.