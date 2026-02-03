¿Cansado del batido diario? Estas recetas con proteína son la alternativa

Para muchas personas, el consumo de proteína inicia con entusiasmo y disciplina, casi siempre en forma de batido diario. Sin embargo, con el paso de las semanas, la rutina puede volverse repetitiva. El mismo sabor, la misma textura, el mismo vaso cada mañana. Entonces surge la pregunta sobre cómo aprovechar el suplemento de una forma distinta y más atractiva (repase las recetas en el video adjunto).

Tres recetas dulces y prácticas —un café, un arroz con leche y un helado casero— plantean una alternativa sencilla para incorporar la proteína a la alimentación diaria sin caer en la monotonía. La propuesta parte de una necesidad común: variar el consumo sin complicar la cocina.

La proteína es un nutriente esencial, ya que cumple una función estructural en el cuerpo. Contribuye a la calidad del tejido y del músculo, favorece la cicatrización y la regeneración de tejidos, por lo que resulta indispensable mantener una ingesta adecuada. En etapas de mayores requerimientos, como el embarazo, la práctica deportiva o con el avance de la edad, puede ser necesario aumentar su consumo e incluso recurrir a la suplementación.



En el caso de las mujeres y los adultos mayores, alcanzar los requerimientos diarios puede ser más difícil. Con el envejecimiento, la síntesis proteica disminuye y se presenta la sarcopenia, un proceso de pérdida de masa muscular que puede desacelerarse con un adecuado consumo de proteína.



Una de las recetas presentadas es un helado de banano con proteína, fácil de preparar en casa. Se utilizan bananos congelados, hielo, una pequeña cantidad de leche o bebida vegetal, un scoop de proteína, idealmente sabor chocolate y cacao puro. El dulzor natural del banano permite reducir o eliminar el azúcar añadida. La mezcla se lleva al congelador entre 30 y 40 minutos para lograr una mejor textura y puede complementarse con toppings como semillas, coco o trocitos de galleta.



Otra opción es el arrocito con leche proteico, una preparación muy ligada a la cocina tradicional costarricense. Puede elaborarse con arroz integral o blanco, según las necesidades. El arroz blanco resulta ideal como merienda preentrenamiento por su rápida absorción de carbohidratos, mientras que el integral aporta fibra adicional. A la base de arroz cocido en agua con canela se le agrega leche o bebida vegetal, proteína en polvo y endulzante al gusto, cuidando de mezclar aparte la proteína para evitar grumos.



La tercera receta es el café proteico, que puede consumirse frío o caliente. Incluye una taza de café, media taza de leche, un scoop de proteína, vainilla, canela y endulzante al gusto. Esta preparación se presenta como una alternativa para iniciar la mañana con un aporte extra de proteína.



