Lo más destacado
Andrey Amador ya se encuentra ingresado en el Hospital Calderón Guardia
Este es el reporte de la Cruz Roja sobre el estado de Andrey Amador tras su caída
Andrey Amador sufre estrepitosa caída en su primer entrenamiento al frente de selección
Andrey Amador tras asumir la selección de ciclismo: "Me llena de muchísima ilusión"
Reporte médico sobre Andrey Amador: "Probablemente estará hospitalizado algunos días"
El ciclista se encuentra en el Hospital Calderón Guardia tras sufrir un accidente en carretera.
El Hospital Calderón Guardia ya realizó el primer parte sobre la salud de Andrey Amador, quien esta mañana sufrió un accidente mientras dirigía el entrenamiento de la Selección Nacional de ciclismo.
Según detalló Donald Corella, jefe del Servicio de Emergencias, Amador se encuentra delicado, luego de ser ingresado tras su traslado desde Playa Bejuco, donde perdió el control de su bicicleta en carretera.
Corella aseguró que el deportista está estable y que “está recibiendo todos los cuidados, valoraciones e intervenciones que requiere por parte del equipo multidisciplinario de emergencias y del hospital”.
“Su condición amerita que probablemente vaya a quedar hospitalizado por algunos días”, añadió.
En primera instancia, tras el accidente, fue trasladado en estado crítico de la Clínica de Parrita hacia el Hospital Max Terán de Quepos, donde se tomó la decisión de moverlo hacia San José.
Amador fue nombrado entrenador de la Selección Nacional de ciclismo el pasado 27 de enero y este viernes realizaba su primera práctica de cara al Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta, que se celebrará en Colombia del 15 al 22 de marzo.
Andrey Amador ya se encuentra ingresado en el Hospital Calderón Guardia
El ciclista y entrenador de la Selección Nacional, Andrey Amador, ya se encuentra ingresado en el Hospital Calderón Guardia, luego de que fuera trasladado por vía aérea tras sufrir un accidente la mañana de este viernes.
De acuerdo con personeros de la Cruz Roja, que asistieron movilizando a Amador entre el Tobías Bolaños y el centro médico, el ciclista se encuentra “compensado y estabilizado”, con “signos vitales normales”.
Amador llegó al Calderón Guardia en una ambulancia de soporte avanzado.
Según testigos, el ciclista perdió el control de su bicicleta y fue a dar a la orilla de la carretera, justo cuando el equipo pedaleaba con intensidad en el sector de Playa Bejuco.
Este es el reporte de la Cruz Roja sobre el estado de Andrey Amador tras su caída
El ciclista Andrey Amador fue trasladado en estado crítico de la Clínica de Parrita hacia el Hospital Max Terán de Quepos tras sufrir una grave caída este viernes durante su primer entrenamiento al frente de la selección de ciclismo.
Según los testigos, Amador perdió el control de su bicicleta y fue a dar a la orilla de la carretera justo cuando el equipo venía pedaleando fuerte en el sector de Playa Bejuco.
Andrey Amador sufre estrepitosa caída en su primer entrenamiento al frente de selección
El ciclista costarricense Andrey Amador sufrió una estrepitosa caída durante su primer entrenamiento al frente de la Selección Nacional de Ciclismo.
Según se pudo constatar en la transmisión del sitio especializado CR Ciclismo, el histórico pedalista tuvo una caída en el sector de playa Bejuco, Parrita.
Andrey Amador tras asumir la selección de ciclismo: "Me llena de muchísima ilusión"
Ilusionado, como si se tratara de su primer llamado a la selección de ciclismo.
Así se mostró Andrey Amador al recibir la noticia de que fue designado como nuevo entrenador de la Selección Nacional Masculina de Ciclismo de Ruta de Costa Rica.