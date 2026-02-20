Reporte médico sobre Andrey Amador: "Probablemente estará hospitalizado algunos días"

El Hospital Calderón Guardia ya realizó el primer parte sobre la salud de Andrey Amador, quien esta mañana sufrió un accidente mientras dirigía el entrenamiento de la Selección Nacional de ciclismo.

Según detalló Donald Corella, jefe del Servicio de Emergencias, Amador se encuentra delicado, luego de ser ingresado tras su traslado desde Playa Bejuco, donde perdió el control de su bicicleta en carretera.

Corella aseguró que el deportista está estable y que “está recibiendo todos los cuidados, valoraciones e intervenciones que requiere por parte del equipo multidisciplinario de emergencias y del hospital”.

“Su condición amerita que probablemente vaya a quedar hospitalizado por algunos días”, añadió.

En primera instancia, tras el accidente, fue trasladado en estado crítico de la Clínica de Parrita hacia el Hospital Max Terán de Quepos, donde se tomó la decisión de moverlo hacia San José.

Amador fue nombrado entrenador de la Selección Nacional de ciclismo el pasado 27 de enero y este viernes realizaba su primera práctica de cara al Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta, que se celebrará en Colombia del 15 al 22 de marzo.