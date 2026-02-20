El ciclista y entrenador de la Selección Nacional, Andrey Amador, ya se encuentra ingresado en el Hospital Calderón Guardia, luego de que fuera trasladado por vía aérea tras sufrir un accidente la mañana de este viernes.

De acuerdo con personeros de la Cruz Roja, que asistieron movilizando a Amador entre el Tobías Bolaños y el centro médico, el ciclista se encuentra “compensado y estabilizado”, con “signos vitales normales”.

Amador llegó al Calderón Guardia en una ambulancia de soporte avanzado.

Según testigos, el ciclista perdió el control de su bicicleta y fue a dar a la orilla de la carretera, justo cuando el equipo pedaleaba con intensidad en el sector de Playa Bejuco.

En primera instancia, fue trasladado en estado crítico de la Clínica de Parrita hacia el Hospital Max Terán de Quepos, donde se tomó la decisión de moverlo hacia San José.

Amador fue nombrado entrenador de la Selección Nacional de ciclismo el pasado 27 de enero y este viernes realizaba su primera práctica de cara al Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta, que se celebrará en Colombia del 15 al 22 de marzo.