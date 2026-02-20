El ciclista costarricense Andrey Amador sufrió una estrepitosa caída durante su primer entrenamiento al frente de la Selección Nacional de Ciclismo.

Según se pudo constatar en la transmisión del sitio especializado CR Ciclismo, el histórico pedalista tuvo una caída en el sector de playa Bejuco, Parrita.

El ciclista Pablo Sancho formaba parte de los entrenamientos y brindó declaraciones sobre el incidente y afirmó que no hubo ningún vehículo involucrado.

“Se descompensa, se sale de la vía y da varias vueltas a la orilla de la carretera. Se golpeó duro y lo están valorando. Nos sorprendió de un momento a otro y no sabemos lo que pasó; esperemos que todo salga bien”, mencionó.

Amador fue nombrado nuevo técnico de la selección de ciclismo semanas atrás y este viernes realizaba su primera práctica.

“Veníamos rodando fuerte en una media de 50 kilómetros y llevarse un golpe a esa velocidad es muy duro”, añadió Sancho a CR Ciclismo.

Según el reporte de la Cruz Roja a Teletica.com, Amador fue trasladado a la Clínica de Parrita en condición roja con golpes fuertes en sus costillas y cabeza, e incluso se dice que llegó a perder por momentos el conocimiento.

La Federación Costarricense de Ciclismo aún no ha comunicado un parte oficial sobre el incidente.

@teleticacom Andrey Amador sufre estrepitosa caída en su primer entrenamiento al frente de selección. El ciclista fue trasladado en condición roja a un centro médico en el sector de Parrita. Más detalles en Teletica.com. 💻📲 ♬ sonido original Teletica.com



