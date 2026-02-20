Este es el reporte de la Cruz Roja sobre el estado de Andrey Amador tras su caída

El ciclista Andrey Amador fue trasladado en estado crítico de la Clínica de Parrita hacia el Hospital Max Terán de Quepos tras sufrir una grave caída este viernes durante su primer entrenamiento al frente de la selección de ciclismo.

Según los testigos, Amador perdió el control de su bicicleta y fue a dar a la orilla de la carretera justo cuando el equipo venía pedaleando fuerte en el sector de Playa Bejuco.

Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, afirmó que el pedalista fue trasladado primeramente a la clínica de Parrita y de ahí remitido al Hospital Max Terán de Quepos.

“Esta mañana, eso de las 8:19 a. m., fuimos alertados para atender la caída de un ciclista, esto en el sector de la Ruta 34, Parrita, muy cerca de la entrada de Playa Bejúco.

“Inmediatamente, la Cruz Roja Costaricense envía al lugar una unidad de soporte básico de vida que, al llegar a la escena, identifica a un ciclista de aproximadamente 39 años de edad, con varios golpes, en diferentes partes de su cuerpo. Esta persona es abordada consciente pero desorientada y luego de estabilizarse en el lugar es trasladada en categoría crítica a la clínica de Parrita”, mencionó.

Mientras que Caja Costarricense de Seguro Social asegura que primero fue atendido en la clínica de Parrita, "donde se le brindó atención inmediata.Posteriormente fue trasladado a un hospital de mayor complejidad para continuar con su valoración y manejo especializado".

"Por respeto a la confidencialidad médica, no se brindarán detalles adicionales sobre su condición", añadieron.

Por su parte, la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) aseveró que "Andrey Amador fue valorado en la Clínica de Parrita; de ahí está siendo trasladado al hospital de Quepos y luego se trasladará en ambulancia privada a un hospital por definir en San José, donde se le realizarán exámenes más específicos para descartar cualquier situación".

﻿



Amador fue nombrado nuevo entrenador de la selección de ciclismo el pasado 27 de enero y este viernes se encontraba realizando su primera práctica de cara al Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta, que se celebrará en Colombia, del 15 al 22 de marzo.



