Andrey Amador tras asumir la selección de ciclismo: "Me llena de muchísima ilusión"

Ilusionado, como si se tratara de su primer llamado a la selección de ciclismo.

Así se mostró Andrey Amador al recibir la noticia de que fue designado como nuevo entrenador de la Selección Nacional Masculina de Ciclismo de Ruta de Costa Rica.

El histórico ciclista costarricense, retirado hace dos años de la alta competencia, pero que logró poner en alto nuestra bandera en el Giro de Italia, Tour de Francia y la Vuelta a España, se mostró contento e ilusionado con poder aportar toda su experiencia al deporte de los pedales desde este martes.

“Me llena de muchísima ilusión asumir este reto, le debo muchísimo al ciclismo de Costa Rica y es un buen momento para intentar aportar eso, darle el granito de arena, disfruto y amo el ciclismo; además quiere poder aportar mi experiencia para conseguir grandes cosas”, afirmó Amador, tras asumir su nuevo cargo.

El atleta liderará el camino hacia nuevos objetivos por cumplir con trabajo en equipo de cara a las competencias internacionales que se realizarán.

Amador cuenta con experiencia no solo en selecciones nacionales, sino también en los equipos europeos de Caisse D’Epargne, Movistar Team y Education First.

Su mejor momento lo vivió con la camiseta del Movistar Team, como ganar una etapa del Giro de Italia en 2012 en la etapa 14 y ponerse la Maglia Rosa de líder en la etapa 13 de la edición de 2016.

En total, Andrey compitió en siete ediciones del Giro a Italia, y en el mismo número de competencias del Tour de France; así como cuatro participaciones en la Vuelta a España.



