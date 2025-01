¿Usa una botella para tomar agua? No lavarla a diario puede enviarlo al hospital

Periodista: Rubén McAdam.



Pekín es la capital de China, ahí viven poco más de 20 millones de habitantes: un número difícil de visualizar. Esa misma cantidad, pero de bacterias, es la que se podría generar en su botella de agua si no la limpia a diario, advierte un estudio publicado por la organización Water Filter (ver nota completa en el video adjunto).



Una mujer casi pierde la vida, en Estados Unidos, por no lavar su botella. Se trata de Kae Smith, una joven que documentó los hechos en su cuenta de TikTok. Ella relató que tuvo una inflamación en los bronquios, a causa de una bacteria que se generó dentro de su termo con agua, el cual, admitió, casi nunca lavaba.



“Pero hay que hidratarse con agua limpia, si no tenemos un recipiente que esté limpio, el agua en ese recipiente tampoco va a estar limpia”, explicó la microbióloga costarricense, Carolina Chaves.



Es más, vea esta comparativa: mientras que una botella puede llegar a contener 20 millones de bacterias, un inodoro tiene 515. La taza de comida de su mascota acumula 1.4 millones y en el lavadero: 11 millones.



La recomendación es lavar todos los días su botella y, si tiene pajilla, consiga un hisopo, porque las bacterias se reproducen en ambientes húmedos y qué mejor lugar que una botella con rastros de agua.