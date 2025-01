¿Qué otros colorantes ponen en riesgo nuestra salud? Científica del TEC responde

Periodista: Rubén McAdam.



Asociamos los colores con algunos sabores. Por eso, miles de alimentos, en su búsqueda de generar apetito y deseo en las personas, son coloreados más de la cuenta. Alina Quirós, una vecina de Escazú, reconoce que cae en esa trampa de los colores.

“En realidad, no pienso en eso. Siempre estoy metida en lo que voy a comprar rápido, no me meto, ni me fijo en etiquetas”, aseguró Quirós.

Antes, reconoce que era más cuidadosa, específicamente evitaba consumir productos con muchos colorantes artificiales porque así la educaron.

“En algún momento, hubo colorantes que no podía consumir. Tenía que evitar comer productos amarillos, pero ahora eso se me olvidó. Pero sí hay colorantes que usted dice: ‘Esto es fuera de lo normal’”, explicó la escazuceña.

Doña Alina debería volver a retomar esa práctica, ya que en Estados Unidos prohibieron el colorante rojo número 3, presente en alimentos procesados, porque se asocia con el cáncer (ver nota completa en el video adjunto).

¿Pero qué otros colorantes están siendo estudiados por su efecto nocivo para la salud? Un equipo de

Calle 7 Informativo (C7I) conversó sobre este tema con la investigadora del Tecnológico de Costa Rica (TEC), Carolina Guadamuz.

“Se determinó que el colorante número 3 puede ser precursor del cáncer, ya que interfiere con la función de la tiroides”, explicó Guadamuz.

La Federación de Seguridad Alimentaria en Estados Unidos resalta los siguientes colorantes: