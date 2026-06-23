Pusimos a prueba varios productos "naturales" y estos fueron los resultados

¿Cuál es el primer color que se le viene a la mente cuando escucha la palabra "natural"? "Verde, porque me recuerda a los productos frescos", responde una consumidora.



Sin embargo, la realidad de nuestra alimentación es muy distinta. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 88% de los productos que se consumen en Costa Rica corresponde a alimentos ultraprocesados, como galletas empacadas, cereales azucarados, embutidos y otros productos con extensas listas de ingredientes difíciles de comprender (ver video adjunto).



En redes sociales se han viralizado videos en los que los usuarios ponen a prueba panes, chocolates y quesos para evidenciar cómo estos productos han cambiado con el paso del tiempo y qué tan alejados están de su versión original.



Además, un estudio internacional realizado con 8.191 consumidores de 13 países reveló que solo cinco de los 20 ingredientes evaluados fueron considerados "naturales" por más de la mitad de los participantes, lo que refleja la confusión que existe en torno al verdadero significado de este concepto.



Para profundizar en el tema, visitamos un supermercado y analizamos el perfil nutricional de algunos productos que suelen asociarse con la palabra "natural", con el objetivo de determinar qué tan saludables son realmente.