El ruido de las motos en carretera genera temor

Periodista: David Sibaja.

Estar en un parque, caminar por la acera o incluso estar afuera de su casa, actividades que antes se hacían con normalidad, hoy se convierten en todo un reto para muchas personas. Miedo, esa es la palabra que más escuchamos mencionar cuando hablamos con mujeres en la calle: ellas sienten temor cuando se acerca un motociclista porque piensan que las va a asaltar.

Ese sentimiento es real: Silvia Hernández y su nieto, Francisca Loáiciga, cada vez que está en un parque, o Silvia Álvarez, cuando sale con su bolsito a hacer un mandado; ellas tres son el reflejo de una sociedad que se llena de nervios cuando ve que una moto se acerca (ver nota completa en el video adjunto).

El uso de motocicletas para cometer delitos aumentó el año pasado, mientras que a nivel político aún no hay normas claras para tratar de frenarlo.

“Si no se toma la decisión por cualquier aspecto político, los resultados van a estar ahí, van a seguir aumentando los homicidios desde una motocicleta”, explicó el director del Organismo de Investigación Judicial, Rándall Zúñiga.

Jorge Pérez es motociclista y siempre trata de andar descubierta su cara. Tiene claro que la forma de no levantar sospechas es manejar defensivamente, sin llamar la atención; además, él tiene su casco con un protector transparente, para que vean su rostro cuando hace entregas en una plataforma de servicio exprés.

El llamado que hacen las autoridades es a la prevención: no use su celular en vía pública, no exhiba pertenencias de valor en su vehículo y, sobre todo, esté pendiente de su alrededor para que tenga un margen de maniobra en caso de que alguien le quiera hacer daño.