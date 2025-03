¡Cuidado! TikTok se llena de falsos expertos y usted puede sufrir las consecuencias

Periodista: David Sibaja.



Es una red social que engancha a más de uno con diferentes opciones: aunque usted no sea amante de TikTok, siempre hay algún amigo o familiar que le envía todo tipo de videos y, probablemente, usted también ha buscado algo en particular.



El auge de esta red social se convierte en el aliado de muchas personas que lo utilizan como tutorial o fuente de información; pero hay que tener cuidado, ya que en estos cortos aparecen todo tipo de recomendaciones, desde medicamentos, terapias y hasta recetas caseras.



Por ejemplo, el remedio que usó Katherine Rivera para tratar la tos de su hija, el fin de semana (ver nota completa en el video adjunto).



“Los remedios caseros son bastante buenos, la mayoría que he podido utilizar son buenos porque casi siempre son de hojitas naturales”, dijo Rivera a un equipo de Calle 7 Informativo.



Ana Bonilla también los consulta; de hecho, el fin de semana buscó algo para el dolor de rodilla.



“A veces, hace mejor la medicina natural que la industrial, yo les creo, ayer vi una receta de semilla de aguacate para el dolor de piernas”, explicó la vecina de La Unión.



Red social de cuidado



Nueve de cada 10 personas que suben un video a TikTok recomendando algún producto o servicio no son especialistas en esa materia, según un estudio del New York Times, en Estados Unidos.



“Hay mucha gente que tiene habilidad para desarrollar contenido; sin embargo, hablan desde su experiencia o hablan desde algo que leyeron, pero hay que tener mucho cuidado si lo queremos aplicar en nuestra vida personal”, manifestó la psicóloga clínica Alexandra Gómez, quien hizo énfasis en el riesgo de creer en todo lo que se publique en redes sociales.



También la Universidad de Sídney, en Australia, investigó 1.000 publicaciones con contenido médico en esta red social, y solo en seis de cada 100 videos se citó alguna fuente científica. Además, solo un 15% mencionó riesgos potenciales de lo que estaban recomendando.



“Es importante verificar la fuente, si es una fuente confiable, si estamos hablando de una red social que representa una marca o tomar en cuenta si el que está desarrollando contenido es un profesional que, además de tener conocimiento, lo respalda su profesión”, argumentó Gómez.



En la mayoría de los casos, los usuarios se dejan llevar por las recomendaciones y por los comentarios, pero en temas donde se involucre su salud, mejor consulte a un médico antes de acceder a lo que ofrecen por ganar likes.