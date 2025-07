Empresarios critican al INA por falta de personal calificado

2.211.000 personas se encuentran ocupadas o trabajando en nuestro país, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); pero, al parecer, las oportunidades para gente nueva cada vez son más difíciles: de acuerdo con los empresarios, hay poco talento humano.



Eso hace que las miradas se desvíen a un sector de formación y, en este caso, apuntan al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). La Cámara de Industrias sostiene, bajo recomendación de la OCDE, que algo debe cambiar en Costa Rica para atender mejor las necesidades del mercado empresarial, porque de lo contrario, los jóvenes técnicos, no conseguirán trabajo.



“El INA necesita tener mucha flexibilidad para poder adaptarse y apoyar la formación técnica de una manera mucho más ágil”, explicó Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica.



Entre las críticas sobresalen planes de estudio largos: no conciben que alguien pase tres años estudiando un técnico, además de las dificultades legales para contratar especialistas en nuevas áreas porque el Servicio Civil dificulta la apertura de cursos.



Por eso, para muchos emprendedores, es mejor contratar gente de otras empresas, antes que a una persona nueva, porque su capacidad no es tan alta y todo podría radicar en un sistema de enseñanza y formación obsoleto.



“Si las empresas necesitan un perfil, formemos junto con el INA a esas personas para que se capaciten, una parte en el INA y una parte en la empresa, pero solo hemos logrado casos muy concretos”, afirmó Montenegro.



Al año, el INA capacita y forma cerca de 100 mil profesionales en diferentes áreas; lamentablemente, cancelaron dos veces una entrevista solicitada por Calle 7 Informativo para hablar sobre sus métodos de formación y la crítica de las empresas sobre el sistema.