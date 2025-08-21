Colegios técnicos abren puerta al empleo, pero expertos advierten que no basta con título

En Tirrases de Curridabat, más de mil estudiantes se preparan cada día en el Colegio Técnico Uladislao Gámez. Allí conocimos a Génesis Solano, quien en los próximos días iniciará su práctica laboral en una empresa para completar el técnico en Configuración y soporte de redes de comunicación y sistemas operativos.



“Es una ventaja porque en el Colegio Técnico nos enseñan cómo desenvolvernos en las empresas”, aseguró Solano.



Los colegios técnicos representan una alternativa educativa que conecta directamente con el mercado laboral. El Ministerio de Educación Pública (MEP) ofrece en todo el país 69 especialidades técnicas distribuidas en áreas Comercial y de Servicios, Industrial y Agropecuaria. Actualmente, 156 centros educativos imparten estas carreras, de las que egresan cerca de 18.000 estudiantes por año. Sin embargo, el crecimiento de esta modalidad se ha visto limitado, según el más reciente Estado de la Educación.



Una de las principales ventajas de los colegios técnicos es que muchos estudiantes logran quedarse trabajando en la empresa donde realizan su práctica profesional. Por ello, la formación no se limita a lo teórico, también se orienta al desarrollo de habilidades para la vida.



No obstante, expertos advierten que un título técnico por sí solo no siempre es suficiente. Desde la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) recalcan que es indispensable complementar la formación con el dominio de un segundo idioma, además de certificaciones adicionales y actualización constante en nuevas tecnologías.



“Lo tenemos que complementar con el aprendizaje continuo, tener diferentes certificaciones y estar al tanto de cómo cambian las tecnologías”, señaló Francesca Cardona, gerente de Clima en CINDE.

Este mes resulta crucial para quienes desean ingresar a esta modalidad educativa, ya que los colegios técnicos se encuentran en proceso de prematrícula con cupos limitados. Es la oportunidad de asegurar un espacio para el 2026.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

