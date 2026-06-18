Cada 40 segundos, un paciente recibe referencia a un especialista en la CCSS

Tras 30 minutos de espera en una de las ventanillas del Hospital San Juan de Dios, doña Karen Hernández salió con una enorme decepción: a su hija adolescente le programaron una cita con Psicología para el 17 de mayo de 2027.



“He tenido que pagar hasta 40 mil colones cada 15 días para que la atiendan, sobre todo cuando le dan ataques de ansiedad, anorexia y depresión”, nos cuenta con tristeza.



La indignación no es para menos. Durante 2025, los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) emitieron 821.959 referencias a especialistas, dentro de un total cercano a los dos millones de documentos, cuya ruta y seguimiento no siempre resultan sencillos para los pacientes (ver video adjunto).



Las especialidades que más referencias generaron el año pasado fueron:

Cirugía oftalmológica: 57.325.​

Cirugía ortopédica: 55.664.

Ginecología: 47.791.

Cirugía general: 33.412.

Gastroenterología: 33.184.

Dermatología: 29.265.

Si se observan los datos de los hospitales nacionales, las cifras también son reveladoras: